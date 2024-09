HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Personalie

HUBER+SUHNER regelt CFO-Nachfolge



20.09.2024

Der Verwaltungsrat der HUBER+SUHNER AG hat Richard Hämmerli zum neuen CFO und Mitglied der Konzernleitung per 1. Januar 2025 ernannt. Er folgt auf Ivo Wechsler, der seine Funktion per Ende 2024 abgeben wird.

Wie im August 2023 angekündigt, beabsichtigt Ivo Wechsler, CFO der HUBER+SUHNER Gruppe, sich auf strategisch ausgerichtete Mandate zu konzentrieren.

Vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsrat von HUBER+SUHNER die Nachfolge geregelt und per 1. Januar 2025 Richard Hämmerli (Jg. 1977) zum neuen CFO und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung aus Finanzfunktionen und zusätzlichen Verantwortungsbereichen wie Human Resources und IT internationaler Unternehmen. Seit rund vier Jahren ist er Group CFO der Belimed AG, Zug (CH), einem führenden Anbieter der Medizinaltechnik für Produkt- und Servicelösungen zur Sterilisation, Desinfektion und Reinigung von medizinischen und chirurgischen Instrumenten, wobei er seit 1. Januar 2024 auch die Rolle des CEO ad Interim inne hat. Zuvor war Richard Hämmerli Leiter Corporate Controlling bei Sulzer AG, Winterthur (CH) und danach bei der MCH Live Marketing Solutions AG (Teil der MCH Group AG, Basel (CH)) als CFO und Mitglied der Divisionsleitung tätig, wo er u. a. auch die Bereiche M&A und Geschäftsintegration verantwortete. Richard Hämmerli verfügt über einen MBA der Booth School of Business, Universität Chicago (USA), sowie einen Bachelor of Science in Informatik der Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil (CH).

Ivo Wechsler trat 2008 bei HUBER+SUHNER ein und ist seit 2010 CFO der Gruppe und Mitglied der Konzernleitung. Er wird seine Funktion per 31. Dezember 2024 abgeben und zu diesem Zeitpunkt aus der Konzernleitung ausscheiden, jedoch für die Übergabe danach noch zur Verfügung stehen. Während seiner Zeit als langjähriger CFO hat er massgeblich zur Gestaltung und erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen, insbesondere in den Bereichen finanzielle Führung und Berichterstattung, Rechtsdienst sowie in der strategischen Beschaffung. Das Unternehmen dankt Ivo Wechsler für seinen herausragenden Beitrag und wünscht ihm alles Gute für seine weitere berufliche und persönliche Zukunft.

