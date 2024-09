IRW-News: Hybrid Power Solutions Inc: Hybrid Power Solutions meldet Aufnahme in die Liste des California Air Resource Board für emissionsfreie Generatoren

IRW-PRESS: Hybrid Power Solutions Inc: Hybrid Power Solutions meldet Aufnahme in die Liste des California Air Resource Board für emissionsfreie Generatoren

Vancouver, British Columbia - 20. September 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieversorgungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass seine emissionsfreien Generatoren nun offiziell beim California Air Resource Board (CARB) gelistet sind. Dieser wichtige Meilenstein festigt die wachsende Präsenz von Hybrid Power Solutions im Bereich der sauberen Energie, denn das Unternehmen erfüllt nach wie vor die strengen kalifornischen Luftqualitäts- und Emissionsstandards.

Die Aufnahme in die CARB-Liste der emissionsfreien Generatoren ist eine Anerkennung für die fortschrittliche batteriebetriebene Technologie von Hybrid Power Solutions, die eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen mit fossilen Brennstoffen betriebenen Generatoren bietet. Die Generatoren von Hybrid Power Solutions sind emissionsfrei, geräuscharm und leicht zu transportieren und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. auf dem Bau, bei Veranstaltungen und als Notstromaggregate.

Wir sind stolz auf die Anerkennung durch das California Air Resource Board, so Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. Die Aufnahme in diese Liste ist eine deutliche Befürwortung unserer Produkte. Sie verschafft uns als CARB-konforme Lösung auf dem kalifornischen Markt eine bedeutende Präsenz, sodass wir uns als wichtiger Akteur bei der Umstellung auf saubere Energie in Kalifornien positionieren können. Wir freuen uns darauf, weiterhin innovative, umweltfreundliche Energielösungen anbieten zu können.

Erweiterung des Potenzials über Generatoren hinaus

Neben dem Eintrag für emissionsfreie Generatoren bemüht sich Hybrid Power Solutions aktiv um die Aufnahme seiner Produkte in weitere Produktkategorien auf der CARB-Website, darunter batteriebetriebene Baugeräte und andere Industrieausrüstungen. Damit könnte das Unternehmen seine Stellung als führender Anbieter von nachhaltigen Energielösungen in verschiedenen Sektoren weiter festigen.

Wir sehen ein enormes Potenzial darin, mit unserer sauberen Technologie in andere Bereiche wie Baugeräte und Industrieausrüstungen vorzudringen, so Byrne weiter. Wir blicken erwartungsvoll in die Zukunft und sind unserem Ziel verpflichtet, die Umstellung auf saubere Energie voranzutreiben.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Generatoren von Hybrid Power Solutions gehören:

- Emissionsfrei: Vollständig batteriebetrieben, keine schädlichen Emissionen.

- Bessere Tragbarkeit: Leichtes und kompaktes Design für einfachen Transport und schnellen Einsatz.

- Hervorragende Stromqualität: Liefert saubere, stabile Energie für empfindliche elektronische Geräte und Ausrüstungen.

- Reduzierter Geräuschpegel: Geräuscharmer Betrieb, ideal für städtische und lärmempfindliche Umgebungen.

- Nachhaltig und verlässlich: Langlebige Stromquelle mit möglichst geringer Umweltbelastung.

Die emissionsfreien Generatoren von Hybrid können einen entscheidenden Beitrag zur Umstellung auf nachhaltige, saubere Energiequellen in Kalifornien leisten. Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Energielösungen ist das Unternehmen bereit, seine Reichweite sowohl auf dem US-amerikanischen als auch auf dem internationalen Markt auszubauen.

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadischer Innovator für saubere Energie, der an der kanadischen Wertpapierbörse unter dem Symbol HPSS notiert ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert, die den Zugang zu und die Speicherung von Energie in verschiedenen Branchen neu definieren. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und Umweltverantwortung ist Hybrid weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kostengünstiger Energielösungen für eine grünere Zukunft.

