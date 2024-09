Klimaschützer wollen in rund 110 Orten demonstrieren

BERLIN (dpa-AFX) - In zahlreichen Städten in Deutschland wollen am Freitag Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Die Klimabewegung Fridays for Future hat zu Kundgebungen in rund 110 Orten aufgerufen. Proteste sind demnach in allen Bundesländern geplant - darunter in Großstädten wie Köln, Hamburg, München, Frankfurt und Leipzig, aber auch im eher ländlichen Raum. In Berlin wollen die Aktivisten vor dem Kanzleramt demonstrieren.

Die Bewegung kritisiert in ihrem Protest-Aufruf unter anderem die von der Ampel-Koalition durchgesetzte Reform des Klimaschutzgesetzes - dieses sei damit aufgeweicht worden. Fridays for Future warnt zudem, rechte Kräfte griffen derzeit Klimaschutz gezielt an. Jede und jeder Einzelne sei gefragt, sich dem entgegenzustellen.

Die Klimaschützer fordern hierzulande den Kohleausstieg schon bis 2030 statt bis 2038 und eine zu 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Unterstützt wird der "Klimastreik" von Dutzenden Nichtregierungsorganisationen und Verbänden, darunter Greenpeace, Campact, Brot für die Welt und Misereor./sak/DP/jha