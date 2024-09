WOCHENVORSCHAU: Termine bis 4. Oktober 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 4. Oktober 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Varta, außerordentliche Hauptversammlung 15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung, USA TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 9/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 9/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 9/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 8/24 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 9/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 8/24 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 9/24 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie (VdDK), Löhne 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Verband Deutscher Großbäckereien, Gütersloh 11:00 DEU: Pressetermine zur InnoTrans 2024 (ab 24.9.), Berlin Die Messe zu Verkehrstechnik und Mobilität öffnet vom 24. bis 27. September. + 11.00 Auftakt-Pk + 14.30 Pk Siemens Mobility EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister, Brüssel HINWEIS DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 4.9.24 werden wirksam MDax: Hypoport und Schott Pharma rein, dafür Encavis und Evotec raus SDax: Deutsche Euroshop rein, dafür Baywa raus ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Tui, Buchungsupdate 08:00 ENG: Smiths Group, Jahreszahlen 08:30 DEU: DHL Group (Pressegespräch zur Vorstellung der Strategie 2030 mit Tobias Meyer, Vorstandsvorsitzender der DHL Group, und Melanie Kreis, Finanzvorstand der DHL Group), Frankfurt 09:00 FRA: Legrand (Capital Markets Day) TERMINE KONJUNKTUR 10:00 DEU: Ifo-Index 9/24 14:30 USA: Philidelphia-Fed-Dienstleistungsindex 9/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 9/24 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/24 15:00 USA: S&P CoreLogic-Index 7/24 16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/24 16:00 USA: Richmond-Fed-Herstellerindex 9/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zur Abschöpfung von Überschusserlösen nach der Strompreisbremse CHE: Unctad-Bericht über Wirtschaft im Gazastreifen und Westjordanland DEU: InnoTrans 2024 (bis 27.09.) DEU: Windenergie-Fachmesse «Wind Energy Hamburg» mit anschließender Pk ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Q2-Zahlen 22:00 USA: Micron Technology, Q4-Zahlen IRL: Flutter Entertainment (Investor Day) TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 9/24 09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 16:00 USA: Neubauverkäufe 8/24 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Jahres-Pk Verband der Deutschen Polstermöbelindustrie e.V. 13:30 DEU: Deutscher Verbrauchertag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen + 1405 Diskussionsrunde u.a. mit CDU-Chef Friedrich Merz + 1720 Rede Bundesverbraucherministerin Steffi Lemke (Grüne) DEU: Beginn Wassersportmesse Interboot (bis 29.09.) ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen 08:00 DEU: Verbio, Jahreszahlen 08:00 GBR: Accenture, Q4-Zahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen 10:00 SWE: Telia Company, Investor Day 12:30 DEU: BASF, Capital Markets Day 15:00 FRA: Nexans, Climate Day 2024 15:30 GBR: Diageo, Hauptversammlung 16:30 USA: Southwest Airlines, Investor Day 17:00 USA: Intuit, Investor Day 22:00 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 10/24 09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 8/24 10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/24 10:00 EUR: Geldmenge M3 8/24 14:30 USA: BIP Q2/24 (dritte Schätzung) 14:30 USA: Konsum Q2/24 (dritte Schätzung) 14:30 USA: Preisindex PCE-Kernrate Q2/24 (dritte Schätzung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Langlebige Güter 8/24 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/24 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers EUR: EU-Ministertreffen zum Binnenmarkt und zur Industrie SONSTIGE TERMINE 09:45 DEU: Versicherungstag des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) unter anderem zu «KI: Zwischen Revolution und Regulierung - eine Zwischenbilanz» Zu Gast sind Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Moritz Schularick, Präsident des IFW Kiel DEU: 41. Deutscher Stahlbautag (bis 27.09.) ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Baywa Q2-Zahlen (detailliert) DEU: Vossloh, Capital Markets Day - Innotrans DEU: Borussia Dortmund, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Industriegewinne bis 8/24 08:45 FRA: Konsumausgaben 8/24 08:45 FRA: Erzeuger- und Verbraucherpreise 9/24 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 9/24 10:00 EUR: EZB Projektion Verbraucherpreise 1 und 3 Jahre 11:00 EUR: Industrie- und Verbrauchervertrauen 9/24 11:00 ITA: Erzeugerpreise 8/24 14:30 USA: Einzel- und Großhandel, Lagerbestände 8/24 14:30 USA: Konsumausgaben 8/24 14:30 USA: PCE-Preisindex 8/24 14:30 USA: Private Einkommen 8/24 14:30 USA: Handelsbilanz 8/24 16:00 USA: University of Michigan, Stimmungsindex 9/24 SONSTIGE TERMINE 13:30 DEU: Hybrid-Fachgespräch der Grünen-Bundestagsfraktion zu «Wie werden aus Paragraphen Sanierungen - Umsetzung der Europäischen Gebäuderichtlinie» 18:00 DEU: Baubeginn des ersten Streckenabschnitts SuedLink u. a. mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Werner Götz, Geschäftsführer TransnetBW, und Dirk Güsewell, Vorstandsmitglied EnBW, sind neben 100 weiteren Teilnehmern ebenfalls dabei. Nach Unternehmensangaben sollen beim Bau des ersten Streckenabschnitts von SuedLink rund 80 Kilometer Erdkabel in vier baden-württembergische Landkreisen und 14 Kommunen zwischen Bad Friedrichshall und der bayerischen Landesgrenze verlegt werden. ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN CHE: Roche, Roche's Pharma Day 2024 USA: ResMed, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/24 01:50 JPN: Industrieproduktion 8/24 03:30 CHN: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/24 03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex 9/24 08:00 DEU: Arbeitslosenquote 8/24 08:00 DEU: BIP Q2/24 (detailliert) 08:00 GBR: BIP Q2/24 (detailliert) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen und Sachsen 9/24 10:30 GBR: Geldmenge M4 8/24 11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/24 14:00 ITA: Verbraucherpreise 9/24 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 9/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/24 SONSTIGE TERMINE -- ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Traton, Capital Markets Day 11:00 DEU: Eröffnung des ersten Quanten-Rechenzentrums der IBM in Europa mit Festrednern aus der Politik und von IBM 13:00 NLD: KPN, außerordentliche Hauptversammlung 19:00 FIN: Nokia, außerordentliche Hauptversammlung DEU: Biontech, Innovation Series: AI Day DEU: Gea, Kapitalmarkttag in Amsterdam (1. Tag) USA: KfZ-Absatz 9/24 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan-Bericht 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/24 15:45 USA: S&P-Einkaufsmanagerindex 9/24 16:00 USA: Bauinvestitionen 8/24 16:00 USA: Jolts, offene Stellen 8/24 16:00 USA: ISM-Index 9/24 SONSTIGE TERMINE -- ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäft 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/24 DEU: Gea Group, Kapitalmarkttag in Amsterdam (2. Tag) FRA: Totalenergies, Investor Day - 2024 Strategy & Outlook TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/24 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex 9/24 SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Unternehmertag «Wir handeln für Deutschland» u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Veranstalter ist der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BAG) + Rede von Vizekanzler Robert Habeck ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen CHE: Sika AG (Capital Markets Day) TERMINE KONJUNKTUR 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 9/24 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 9/24 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 9/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 9/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 9/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 9/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 15:45 USA: S&P-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 16:00 USA: ISM-Index SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Industrieproduktion 8/24 09:30 DEU: S&P-Einkaufsmanagerindex Bauindustrie 9/24 10:30 GBR: S&P-Einkaufsmanagerindex Bauindustrie 9/24 12:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/24 14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 9/24 SONSTIGE TERMINE --- ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi