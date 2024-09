CDU-Gremien bestätigen Merz als Kanzlerkandidaten der Union

BERLIN (dpa-AFX) - Die Führungsgremien der CDU haben die Kanzlerkandidatur von Parteichef Friedrich Merz einstimmig gebilligt. Im Präsidium wie im Bundesvorstand gab es nach Angaben aus Teilnehmerkreisen anschließend minutenlangen Beifall für Merz. Zuvor hatte sich auch schon der Vorstand der CSU geschlossen hinter die Kanzlerkandidatur des CDU-Vorsitzenden gestellt.

Merz und CSU-Chef Markus Söder hatten in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass sie sich in der lange diskutierten K-Frage geeinigt hätten. Söder ließ Merz den Vortritt und sagte ihm volle Rückendeckung im kommenden Bundestagswahlkampf zu. Diese Entscheidung musste nun noch von den Führungsgremien beider Parteien abgesegnet werden.

Ziel beider Unionsparteien ist es, bei der Bundestagswahl am 28. September kommenden Jahres die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP abzulösen. In Umfragen liegt die Union derzeit mit Werten zwischen 32 und 35,5 Prozent weit vor allen anderen Parteien. Die drei Ampel-Parteien kommen zusammen nur auf 29 bis 30 Prozent, wobei die FDP in den Umfragen mit 4 Prozent sogar um ihren Wiedereinzug in den Bundestag bangen muss./sk/DP/stk