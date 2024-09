Der Klimaforscher Mojib Latif wird 70 Jahre alt

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Klimaforscher Mojib Latif wird am 29. September 70 Jahre alt. Der Professor ist einen großen Fernseh- und Radiopublikum bekannt, weil er immer wieder gefragt wird, wenn es darum geht, den Klimawandel und dessen Folgen anschaulich und verständlich zu erklären.

Der Sohn pakistanischer Eltern hatte nach dem Abitur in Hamburg zunächst angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren, sattelte aber bald auf Meteorologie um. Der Weg in die Klimaforschung führte über das Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI) in Hamburg, wo er promovierte. Nach Jahren in Hamburg arbeitete der vielfach ausgezeichnete Professor seit 2003 am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und dessen Vorläuferinstituten in Kiel. Dort ist er heute noch Seniorprofessor. Zudem ist er Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.

"Klimawissenschaft hat es schwierig durchzudringen, weil es immer den Konflikt gibt zwischen Wissenschaft und Wirtschaft", sagte Latif der dpa. Und Politik entscheide sich ungern. "Man wartet und wartet, bis man gezwungen ist", kritisierte er. Eine Erklärung auch für Verdrängung des Themas bei vielen Menschen biete die Neurowissenschaft. "Alles, was weit weg ist, egal, wie schlimm es ist, interessiert uns eigentlich nicht. Uns interessiert das Hier und Jetzt." Daher führe Information nicht notwendigerweise zum Handeln.

Seinen 70. Geburtstag will Latif gemeinsam mit seiner Frau in Ruhe verbringen./moe/DP/zb