EQS-CMS: grenke AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: grenke AG / Aktienrückkauf - Wochenbericht

grenke AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.09.2024 / 12:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052/Erwerb eigener Aktien

Im Zeitraum vom 16. September 2024 bis einschließlich 20. September 2024 hat die grenke AG insgesamt 142.007 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 8. Februar 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Datum Stück Aktien Durchschnittskurs in EUR 16.09.2024 27.476 22,2808 17.09.2024 28.390 22,6671 18.09.2024 28.287 23,2320 19.09.2024 28.091 23,5133 20.09.2024 29.763 23,4217

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 12. Februar 2024 bis einschließlich 20. September 2024 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.182.816 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der grenke AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der grenke AG beauftragte Bank.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der grenke AG veröffentlicht (https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/grenke-aktie/aktienrueckkaufprogramm).

Über grenke

Der grenke Konzern (grenke) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

Weitere Informationen erhalten Sie von

Investorenkontakt

Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007 8611

investor@grenke.de



Pressekontakt

Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de



23.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: grenke AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Deutschland Internet: www.grenke.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1993537 23.09.2024 CET/CEST