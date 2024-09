GNW-Adhoc: Internationales China·Gaobeidian Windoor Festival 2024 in Gaobeidian eröffnet

^GAOBEIDIAN, China, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 20. September sind das

China·Gaobeidian International Windoor Festival 2024 und die China·Gaobeidian International Green and Healthy Building Conference 2024 in der Stadt Gaobeidian, Provinz Hebei, offiziell eröffnet worden. Mehr als 20.000 Menschen nahmen an der Konferenz teil, darunter Experten und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland, Forschungseinrichtungen, Industrieverbände, bekannte Unternehmen und Ausstellungsleiter. Die Ausstellungsfläche der Konferenz ersteckte sich über eine Fläche von 60.000 Quadratmetern, und mehr als 1.000 Unternehmen nahmen an den Ausstellungs- und Verkaufsaktivitäten teil. Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3279/eng) Bei der Eröffnungszeremonie hielten Barbara Bottos, Klimabotschafterin in Ungarn, Zhuang Weimin und Hou Li'an, beide Akademiker der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen, sowie Ni Haiqiong, Präsident der Hebei Orient Sundar Group, jeweils eine Grundsatzrede zum Thema Bauwesen. Während der Konferenz wurden mehr als 10 themenbezogene Sitzungen abgehalten, die sich auf internationale Trends und Erfahrungsaustausch, technische Systeme und Praktiken, umweltfreundliche Baumaterialien und guten Wohnraum konzentrierten. Über 150 hochrangige Experten, Professoren, bekannte Akademiker und Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern und Regionen nahmen an den ausführlichen Diskussionen und dem Austausch teil und schlugen konstruktive und zukunftsweisende Lösungen für Themen wie die Verbesserung der Qualität menschlicher Siedlungen, globale Klimapolitik, Energieeinsparung, Emissionsreduzierung und Kohlenstoffreduzierung vor. In den letzten Jahren hat die Stadt Gaobeidian in der Provinz Hebei das Konzept der umweltfreundlichen Entwicklung verfolgt und die Chance genutzt, die heimische Ultra-Niedrigenergie-Baubranche zu entwickeln. Durch die Planung, die Optimierung der Umwelt, den Aufbau von Plattformen und die Ergänzung von Industrieketten hat die Stadt das Wachstum eines Clusters für grünes und gesundes Bauen beschleunigt, eine zentrale technologische Unterstützung geschaffen, Vorteile in der Industriekette geformt und sich weiter auf das Ziel zubewegt, eine ?Internationale Hauptstadt des grünen Bauens" zu werden. Quelle: Internationales China·Gaobeidian Windoor Festival 2024 °