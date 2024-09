Gut 25.000 Bootsmigranten haben dieses Jahr den Ärmelkanal überquert

DOVER (dpa-AFX) - Die Zahl der Menschen, die in diesem Jahr in kleinen Booten den Ärmelkanal nach Großbritannien überquert haben, hat die Marke von 25.000 überschritten. Das meldete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf das Innenministerium in London. Demnach unternahmen allein am vergangenen Wochenende mehr als 1.400 Menschen die gefährliche Reise über die Meerenge von Frankreich nach England.

Das sind etwas mehr als im Vorjahreszeitraum, als knapp 24.000 Menschen die Überquerung gewagt hatten. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist es ein deutlicher Rückgang. Damals stand die Zahl der Bootsmigranten bei mehr als 31.500.

Auf dem stark befahrenen Wasserweg kommt es immer wieder zu tödlichen Unglücken mit oft überfüllten und nicht hochseetauglichen Booten. So starben erst kürzlich acht Menschen, als ihr Boot kenterte. Insgesamt stieg die Zahl der Todesfälle damit in diesem Jahr auf 45./cmy/DP/men