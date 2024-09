IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Treffen Sie Lake.com beim Vacation Rental World Summit 2024

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Treffen Sie Lake.com beim Vacation Rental World Summit 2024

Lake.com ist erstmals Sponsor der europäischen Konferenz für Ferienvermietungen VRWS

TORONTO, ONTARIO / ACCESSWIRE / 23. September 2024 / Lake.com, eine Plattform für die Ferienvermietung in Seengebieten, sieht mit großer Freude ihrem ersten Auftritt als Konferenzsponsor beim Vacation Rental World Summit (VRWS) entgegen. Der VRWS ist eine jährlich stattfindende Top-Konferenz für Hausverwaltungen, Beherbergungsbetriebe und Fachleute der schnelllebigen und faszinierenden globalen Ferienvermietungsbranche. Die diesjährige Veranstaltung findet am 3. und 4. Oktober 2024 im Alten Zollhaus (Alfândega do Porto) der Stadt Porto in Portugal statt.

Lake.com präsentiert sich dem europäischen Markt

Lake.com, die erste Adresse für Ferienunterkünfte in Seengebieten vor allem in Kanada und den Vereinigten Staaten, stellt Hauseigentümern und Immobilienverwaltern eine Plattform zur Verfügung, um ihre an Seen, Flüssen und großen Gewässern gelegenen Immobilien zur Vermietung anzubieten. Der VRWS ist für Lake.com eine tolle Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit europäischen Immobilienverwaltungen, deren Mietobjekte in der Nähe von malerischen Orten wie dem Lac dAnnecy, dem Lago di Como und dem Vierwaldstättersee sowie an Flüssen wie dem Rhein, der Seine und der Donau liegen.

Einzigartige Lösung für Immobilienverwalter mit Mietobjekten am See

Die Gäste schätzen es sehr, dass Lake.com sein Hauptaugenmerk auf Familie, Freundschaft sowie die Pflege und den Erhalt der Natur legt.

Lake.com verbindet Tradition mit Technologie und ermöglicht Familien, die in der freien Natur und auf dem Wasser Urlaub machen, eine Rückkehr zu den einfachen Freuden des Lebens.

Lake.com tritt beim Vacation Rental Summit 2024 als Sponsor auf

Beim VRWS kommt die internationale Ferienvermietungsbranche zusammen, um darüber zu diskutieren, was gerade im Trend ist und wie sie ihre Buchungsvolumina steigern, Arbeitsabläufe effizienter gestalten und Mieteinnahmen bestmöglich erhöhen können. Die VRWS-Teilnehmer erfahren während der Gesprächsrunden viel Wissenswertes und erhalten praktische Anregungen.

- Lake.com hat seinen Messestand zwischen Hostfully und Chekin. Besty AI, Smily und Nuki haben ihren Stand gegenüber und auch AIRDNA befindet sich in der Nähe.

- Stephanie Ciccarelli, Mitbegründerin und Chief Marketing Officer von Lake.com, wird vier Gesprächsrunden moderieren.

David Ciccarelli, Mitbegründer und CEO von Lake.com, erläutert: In Europa sind einige der malerischsten Seen und erlesensten Unterkünfte für Reisende aus aller Welt beheimatet. Wir freuen uns, als Sponsor des VRWS aufzutreten, unser globales Netzwerk zu erweitern und die Community während dieser herausragenden Veranstaltung besser kennenzulernen.

Antonio Bortolotti, Gastgeber des VRWS, meint dazu: Es ist uns eine große Ehre, Lake.com als Sponsor und Aussteller beim Vacation Rental World Summit 2024 im portugiesischen Porto begrüßen zu können. Als erste Ferienvermietungsplattform, die sich auf Unterkünfte in Seengebieten spezialisiert hat, bietet Lake.com den mehr als 600 Teilnehmern mit Seegrundstücken eine fantastische Gelegenheit, ihre Zielgruppe besser zu erreichen und ihren Bekanntheitsgrad, ihre Buchungsvolumina und auch ihre Umsätze zu steigern.

Teilnahme am VRWS und Vermietung über Lake.com

Tickets für die Veranstaltung erhalten Sie unter: https://vacationrentalworldsummit.com

Bei Interesse an der Vermietung von Ferienunterkünften auf Lake.com besuchen Sie bitte die Website: https://www.lake.com

Folgen Sie Lake.com auf Instagram, Facebook und YouTube.

Über Lake.com

Lake.com ist eine innovative Online-Plattform, die einzigartige Ferienunterkünfte in Seengebieten anbietet. Lake.com ist auf Unterkünfte spezialisiert, die nicht weiter als 15 Minuten von einem See entfernt sind, und richtet sich an Familien, die sich mit ihren Liebsten treffen, gemeinsam Urlaub machen, besondere Veranstaltungen besuchen oder einen romantischen Ausflug für Mama und Papa organisieren möchten.

Über den Vacation Rental World Summit

Der Vacation Rental World Summit ist die wichtigste unabhängige Fortbildungsveranstaltung der Ferienvermietungsbranche, bei der führende Branchenexperten und Schlüsselakteure zusammenkommen, um ihr gebündeltes Wissen mit Gleichgesinnten weltweit zu teilen. Mehr als 20.000 Teilnehmer, professionelle Verwaltungsexperten, Immobilienbesitzer und Brancheninsider aus 52 Ländern haben seit 2014 bereits am Vacation Rental World Summit teilgenommen.

Kontaktdaten

Stephanie Ciccarelli

Chief Marketing Officer

stephanie@lake.com

226-794-5744

Quelle: Lake Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76917

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76917&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.