Libanon: US-Minister Austin mahnt diplomatische Lösung an

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin dringt angesichts des andauernden Beschusses zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. In einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen Joav Galant am Sonntagabend habe Austin betont, wie wichtig es sei, "einen Weg zu einer diplomatischen Lösung zu finden", die es den Vertriebenen auf beiden Seiten der Grenze ermögliche, so schnell und sicher wie möglich nach Hause zurückzukehren, teilte das Pentagon mit. Auch müsse dringend ein Abkommen über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen erreicht werden.

Austin habe sich in dem Gespräch auch über den aktuellen Stand informiert und Israels Recht auf Selbstverteidigung bekräftigt - auch angesichts der Tatsache, dass die Hisbollah ihre Angriffe ins Landesinnere Israels ausweitet. Die US-Regierung hatte zuletzt deutlich gemacht, dass sie es trotz der jüngsten Angriffe für möglich halte, einen umfassenden Krieg zwischen beiden Seiten abzuwenden./trö/DP/men