Minister im Libanon zur Evakuierung aufgefordert

BEIRUT (dpa-AFX) - Wie andere Anwohner und Organisationen im Libanon hat auch Informationsminister Siad al-Makari eine Aufforderung zur Evakuierung erhalten. Der Minister, der derzeit geschäftsführend im Amt ist, habe eine entsprechende Nachricht bekommen, teilte sein Büro der Staatsagentur NNA zufolge mit. Auch eine "große Zahl an Anwohnern" in der Hauptstadt Beirut hätten Anrufe und Textnachrichten erhalten, hieß es demnach in der Mitteilung des Ministers.

Das Ministerium bezeichnete die Aktion als "psychologische Kriegsführung" Israels. Die Methode sei üblich für den "israelischen Feind". Die Arbeit im Ministerium laufe normal weiter und die Mitarbeiter seien mit ihren gewöhnlichen Aufgaben beschäftigt. Die Libanesen seien aufgefordert, den Nachrichten und Anrufen "nicht mehr Aufmerksamkeit zu schenken als nötig"./jot/DP/stw