OTS: Yousign / Stärkung von E-Signaturen in Europa: Yousign und Bpifrance ...

Stärkung von E-Signaturen in Europa: Yousign und Bpifrance bündeln ihre Kräfte (FOTO) Paris/Berlin (ots) - Elektronische Signaturen sind heute ein unverzichtbares Werkzeug für grenzüberschreitende Transaktionen. Yousign (https://yousign.com/de-de) , einer der führenden europäischen Anbieter von elektronischen Signaturen, garantiert Compliance und rechtliche Gültigkeit auf europäischer Ebene und ermöglicht eine nahtlose Vertragsautomatisierung. Durch die Beteiligung der Förderbank Bpifrance (https://www.bpifrance.com/) mit ihrem Digital Venture (https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/investissement/investiss ement-expertise/digital-venture) Fonds soll die Entwicklung einer einheitlichen europäischen Plattform für E-Signaturen vorangetrieben werden. Eine strategische Partnerschaft zur Stärkung des europäischen Marktes Die Unterstützung durch die öffentliche Förderbank ermöglicht es Yousign, seine führende Position im europäischen Markt für elektronische Signaturen weiter auszubauen, mit zwei zentralen Zielen: 1. Digitale Souveränität: Yousign strebt an, ein Schlüsselakteur für die digitale Souveränität Europas zu werden, indem das Unternehmen eine Lösung für elektronische Signaturen anbietet, die den höchsten Sicherheitsstandards und den Vorschriften der einzelnen Länder entspricht. 2. Sektorenübergreifende Expansion: Yousign plant, sein Angebot auf ein breiteres Spektrum von Unternehmen auszuweiten - mit speziellem Fokus auf große Softwareanbieter. Zudem soll seine Präsenz in stark regulierten Branchen wie dem Notariat, dem Gesundheitswesen und der Finanzwirtschaft gestärkt werden. In Europa hat eine Vielzahl an Unternehmen ihre Vertragsprozesse mit Kund:innen, Geschäftspartner:innen und Mitarbeiter:innen digitalisiert. Diese Effizienzsteigerung geht jedoch mit dem Risiko einher, dass sensible Daten gefährdet werden - insbesondere dann, wenn Dienstleister aus Ländern wie den USA mit weniger strengen Datenschutzvorgaben eingebunden sind. Yousign ist einer der führenden europäischen Anbieter von elektronischen Signaturen. Das Unternehmen verfügt über die nötige eIDAS-Zertifizierung für elektronische Signaturen und die Reichweite, um europäischen Unternehmen nicht nur die Einhaltung von Vorschriften zu garantieren, sondern auch eine souveräne Verarbeitung ihrer sensiblen Daten sicherzustellen. Die Beteiligung von Bpifrance unterstreicht die institutionelle Bedeutung des Aufbaus einer souveränen europäischen Plattform. Europäischer Marktführer für elektronische Signaturen Seit seiner Gründung 2013 hat Yousign mehr als 20.000 Kund:innen in Europa gewonnen, vorwiegend in Frankreich, Deutschland und Italien, und richtet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatpersonen. Die benutzerfreundliche, effektive und sichere Plattform bietet eine leistungsstarke API, die leicht zu integrieren ist. Dabei begleitet Yousign Unternehmen von der Dokumentenerstellung (automatisierte Formulare) bis zur finalen Signatur (elektronische Signatur, fortgeschrittene elektronische Signatur, qualifizierte elektronische Signatur, elektronisches Siegel) und erfüllt dabei die höchsten europäischen Sicherheitsanforderungen sowie alle gesetzlichen Vorgaben. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, bis 2025 die gesamte digitale Vertragsabwicklung abzudecken und strebt im selben Jahr die Rentabilität seines Geschäftsmodells an. Alban Sayag (https://www.linkedin.com/in/albansayag/) , CEO von Yousign erklärt: "Wir freuen uns sehr, den Digital Venture Fonds von Bpifrance an unserer Seite zu haben. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg und stärkt unsere Position bei wichtigen institutionellen und privaten Akteur:innen, mit denen wir unsere Beziehungen weiter ausbauen möchten. Zudem bringt sie uns unserem Ziel näher, eine starke und sichere europäische Alternative zu den amerikanischen Technologieriesen zu schaffen - gerade in einem Bereich, in dem der Schutz der sensibelsten Unternehmensdaten entscheidend ist. Gemeinsam werden wir die digitale Souveränität in Europa entscheidend voranbringen." Clarisse Blandin, Investment Director Digital Venture Fund, Bpifrance sagt: "YouSign hat technologisches Know-how bewiesen und ein außergewöhnliches Produkt gebaut, das es dem Unternehmen ermöglicht, eine führende Position im Bereich der elektronischen Signaturen in Europa einzunehmen. Das Unternehmen bietet eine souveräne Lösung, die den Datenschutz seiner Kunden garantiert und gleichzeitig die strengsten Sicherheitsstandards erfüllt. Wir freuen uns sehr, unsere Investition in YouSign bekannt zu geben, das sich zum führenden Akteur bei der Digitalisierung des Vertragsmanagements entwickeln will." Über Yousign Yousign, führender europäischer Anbieter für elektronische Signaturen, bietet eine intuitive, schnelle und sichere Lösung für das Management und die Signatur von Dokumenten aus der Ferne. Die Lösung ist eIDAS-zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung. Seit der Gründung 2013 haben die Gründer Pioniere Luc Pallavidino und Antoine Louiset ein starkes Wachstum in Europa erzielt, unterstützt durch ein engagiertes Team von über 200 Mitarbeiter:innen und das Vertrauen von mehr als 20.000 Kund:innen täglich. Mit höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards, unterstützt durch vollständige Hosting-Lösungen in Europa, setzt Yousign neue Maßstäbe in der digitalen Vertragsverwaltung und elektronischen Signatur. About Bpifrance and Digital Venture fund Bpifrance's equity investments are made by Bpifrance Investissement. Bpifrance finances companies - at every stage of their development - with credit, guarantees and equity. Bpifrance supports them in their innovation and international projects. Bpifrance now also provides their export activity through a wide range of products. Consulting, university, networking and acceleration programs for startups, SMEs and ETIs are also part of the offer proposed to entrepreneurs. Bpifrance Digital Venture is the team in charge of venture investments in innovative technology companies in the digital sector. It supports technology companies at the seed, Series A and Series B stages, with the ambition of becoming international leaders in their market. With EUR720 million under management, Bpifrance Digital Venture has invested in nearly 120 companies and completed 30 divestments since 2011. 