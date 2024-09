POLITIK: Scholz trifft Selenskyj, Erdogan und Lula in New York

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft am Montag in New York den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan und den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Er will sich in der US-Metropole aber auch erstmals ausführlich zur Wahl in Brandenburg äußern, bei der die SPD in den Hochrechnungen am Sonntagabend vor der AfD an erster Stelle lag. Kurz nach Schließung der Wahllokale hatte sich Scholz nur ganz kurz auf eine Journalistenfrage geantwortet, wie die Stimmung in der SPD-Führung sei: "Gut, natürlich."

Anlass für den Aufenthalt des Kanzlers in New York ist der UN-Zukunftsgipfels, bei dem am Sonntag ein Reformpakt beschlossen wurde. Bei dem Gespräch mit Selenskyj wird es darum gehen, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werden kann. Selenskyj will in den USA einen "Plan für den Sieg" vorstellen. Scholz bemüht sich darum, eine Friedenskonferenz mit Russland auf die Beine zu stellen. Die beiden haben sich erst vor zwei Wochen in Frankfurt am Main getroffen./mfi/DP/zb