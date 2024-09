Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Frankreich

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Frankreich:

"Frankreichs neue Regierung beerdigt endgültig das, was seit 2017 als 'Macronismus' bezeichnet wurde, benannt nach Präsident Emmanuel Macron. Seine Idee bestand damals darin, ideologische Spaltungen zu überwinden, eine Regierung der 'nationalen Union', also eine Form der großen Koalition, anzubieten. Was als das Versprechen eines wagemutigen politischen Abenteuers begann, mündet in der Rückkehr zu althergebrachten Strukturen und einer großen Desillusionierung. Heute ist Macron ein Getriebener, der mit seiner Machtfülle so schlecht umzugehen wusste, dass er sie ein großes Stück weit verliert"./yyzz/DP/he