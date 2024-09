GNW-Adhoc: Königin Mathilde von Belgien, Prinz Harry, Herzog von Sussex, Forest Whitaker, Vorsitzende der UN-Einrichtungen und andere Vertreter treffen sich während der UN-Generalversammlung in New York mit Überlebenden und Befürwortern zur Beendigung der Gewalt gegen Kinder

^NEW YORK, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Königin Mathilde von Belgien, Prinz

Harry, Herzog von Sussex, Vorsitzende der UN-Einrichtungen und andere Vertreter haben sich am Sonntagabend (22. September) in New York mit Überlebenden und Befürwortern zur Beendigung von Gewalt gegen Kinder getroffen. Sie sind im Rahmen der 79. Sitzung der UN-Generalversammlung (UNGA 79) in New York zusammengekommen, an der Staats- und Regierungschefs teilnahmen. Auf einer von Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, geleiteten und von Project Everyone organisierten Veranstaltung diskutierten sie mit Überlebenden, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Regierungsvertretern aus Ländern wie Schweden, Kolumbien, Simbabwe, Georgien, Kanada, Island, Brasilien und dem Vereinigten Königreich über dieses dringliche Thema. Sie hörten Berichte von Überlebenden sowie Überlegungen und Verpflichtungszusagen von führenden Persönlichkeiten. Dieses hochrangige Treffen fand nur wenige Tage nach der Veröffentlichung eines offenen Briefes von Überlebenden, Befürwortern und Unterstützern am 17. September 2024 statt. In diesem Brief wurden die Staats- und Regierungschefs, die sich auf die erste globale Ministerkonferenz zur Beendigung von Gewalt gegen Kinder im November in Kolumbien vorbereiten, dringend zum Handeln aufgefordert. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Forest Whitaker, Shudu Musida und Will Poulter, die ebenfalls an der Veranstaltung teilnahmen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation erlebt jedes Jahr eines von zwei Kindern weltweit - über eine Milliarde - Gewalt in Form von körperlicher Bestrafung, Mobbing in Schulen, online Gewalt und sexuellem Missbrauch. Weitere wichtige Formen von Gewalt sind Bandenkriminalität, Kinderehen und Kinderarbeit. Studien belegen, dass bahnbrechende Lösungen zur Beendigung aller Formen von Gewalt gegen Kinder darin bestehen, Eltern zu unterstützen, schulische Interventionen durchzuführen, kinderfreundliche Sozial- und Gesundheitsdienste anzubieten, Schutzgesetze zu verabschieden und ein sichereres Internet für Kinder zu gewährleisten. Länder, die diese Strategien umsetzen, können die Gewalt gegen Kinder um bis zu 50 % reduzieren. Als Moderator der Veranstaltung sagte Will Poulter, Schauspieler und Botschafter des Anti-Mobbing-Programms der Diana Awards: ?Gewalt nimmt viele Formen an - sowohl physische als auch psychische - und jede davon hat nachhaltige Auswirkungen auf die Betroffenen. Mit einer Milliarde Kindern auf der Welt, die solche Gewalt erfahren, sind die Statistiken erschütternd, aber sie repräsentieren echte Leben, und es ist unsere gemeinsame Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Kinder geschützt werden." Den vollständigen Brief finden Sie hier (http://www.globalgoals.org/endchildviolence). Auf Bild 1 v. l. n. r.: Dr. Daniela Ligiero, CEO von Together For Girls; S.E. Alexander De Croo, Premierminister von Belgien; Prinz Harry, Herzog von Sussex; Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation; Shudu Musida, UNFPA Regional Champion; I.K.H. Königin Mathilde von Belgien; Forest Whitaker, Schauspieler und Aktivist; I.K.H. Prinzessin Mabel von Oranien- Nassau; Bryanna Mariñas, Jugendaktivistin; Will Poulter, Schauspieler; Dr. Etienne Krug, Direktor der Abteilung für soziale Determinanten der Gesundheit bei der Weltgesundheitsorganisation; Catherine Russell, UNICEF- Exekutivdirektorin. Auf Bild 2 v. l. n. r.: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation und Prinz Harry, Herzog von Sussex. Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d077140c-dd98-4abc-b523- dd11ab8aa532 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c186e9a4-fdfd-4095-9550- f58b6cd0e9c6 °