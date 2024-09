Israel setzt Luftangriffe im Libanon fort

TEL AVIV (dpa-AFX) - Auch nach den massiven Luftangriffen mit rund 500 Toten im Libanon setzt Israel seine Angriffe in dem nördlichen Nachbarland fort. Das Militär teilte mit, es seien erneut "Terrorziele der Hisbollah im Süden des Libanons" beschossen worden. In den vergangenen Stunden habe die israelische Luftwaffe Raketenabschussrampen, "Terror-Infrastruktur" und Waffenlager angegriffen, hieß es in der Mitteilung.

Terroristen der mit der Hisbollah verbündeten Hamas und anderer extremistischer Gruppen hatten am 7. Oktober 2023 mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Das beispiellose Massaker löste den Gaza-Krieg aus, seither greift die Hisbollah aus Solidarität mit der Hamas den jüdischen Nachbarstaat fast täglich mit Raketen an. Israel hat seitdem auch immer wieder Ziele vor allem im Süden des Libanons massiv beschossen.

Israel will die Hisbollah wieder aus dem Grenzgebiet verdrängen, um die Sicherheit seiner Bürger im Norden zu gewährleisten und Vertriebenen die Rückkehr zu ermöglichen./le/DP/men