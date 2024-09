GNW-Adhoc: iHit Tech gibt sein Debüt auf dem südostasiatischen Markt und erforscht das Entwicklungspotenzial von Produkten reiner Qualität mit lokalen Vape-Marken

^KUALA LUMPUR, Malaysia, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHit Tech freut sich,

seine erste Teilnahme an der ANTYS New Tobacco Exhibition bekanntzugeben, die einen entscheidenden Schritt in den südostasiatischen Markt darstellt. Diese Veranstaltung bot iHit Tech eine wertvolle Gelegenheit, mit lokalen Markenvertretern in Kontakt zu treten und die aktuelle Dynamik des südostasiatischen Vape-Marktes sowie die sich abzeichnenden Trends für Keramikspulen-Vaping-Produkte zu erkunden. Auf der Messe präsentierte iHit Tech eine umfassende Palette von Lösungen für Zerstäubungstechnologie, darunter das iHit Solo, das iHit Dual und das iHit Pro. Diese innovativen Produkte weisen zusammengenommen mehrere entscheidende Vorteile auf: 1. Reine Zerstäubung und Sichtbarkeit: Die Lösungen von iHit sorgen für ein sauberes Verdampfungserlebnis und bieten gleichzeitig eine transparente Sicht auf den Zerstäubungsprozess, was das Engagement der Benutzer erhöht. 2. Hohe Burst- und TPM-Freigabe: Mit der außergewöhnlichen Burst-Fähigkeit und der hohen TPM-Abgabe (Tokes Per Minute) erhöhen die iHit-Technologielösungen die Qualität des Vaping-Erlebnisses. Die Benutzer können ein beträchtliches Dampfvolumen genießen, während sie ein reichhaltigeres Aromaprofil genießen. 3. Optimales Gleichgewicht zwischen Zerstäubung und E-Liquid-Versorgung: iHit Tech hat das perfekte Gleichgewicht zwischen Zerstäubungsgeschwindigkeit und E- Liquid-Versorgung erreicht, was eine gleichbleibende Leistung und Zufriedenheit gewährleistet. Mit diesen hochmodernen technischen Lösungen steht iHit Tech an vorderster Front und arbeitet mit Markenpartnern zusammen, um außergewöhnlichen Geschmack und Leistung für Vaping-Nutzer zu liefern. iHit Solo: - Typ: Lösung mit einer Keramik-Coil - Pod-Kapazität: 2-4 ml (Pod-Kit) / 8-12 ml (Einweg) - Leistungsbereich: 5,5 - 11 W - TPM: 7 - 13 mg/Zug - Nikotinabgabe: Gleichmäßige Freisetzung mit jedem Zug - Vorteile: Vollständig zerstäubt für eine exzellente Geschmacksreproduktion, die ein befriedigendes Vaping-Erlebnis garantiert. iHit Dual: - Typ: Lösung mit zwei Keramik-Coils - Pod-Kapazität: >10 ml (Pod-Kit) / 10-15 ml (Einweg) - Leistungsbereich: 12 - 20 W - TPM: 15 - 20 mg/Zug - Nikotinabgabe: Doppelte Freisetzung für erhöhte Zufriedenheit - Vorteile: Hohe Leistung mit erhöhtem TPM, was ein robustes und geschmackvolles Vaping-Erlebnis ermöglicht. iHit Pro: - Typ: Die kleinste Keramik-Coil der Welt mit Twin-Mesh-Heizfolienlösung - Pod-Kapazität: 2 - 4 ml (offenes Pod-System) - Leistungsbereich: 13 - 18 W - TPM: 13 mg/Zug - Dampfqualität: Seidiger und reiner Dampf - Vorteile: Verfügt über eine einzelne Coil, die zwei Zerstäubungsmodi unterstützt: ein Shot bei 13 W und zwei Shots bei 18 W, was dem Benutzer Flexibilität bietet. Das iHit Pro hat eine 3-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Mesh-Baumwoll-Coils. Während iHit Tech weiterhin Möglichkeiten auf dem südostasiatischen Markt auslotet, sind wir bestrebt, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung hochwertiger Produkte voranzutreiben, die den sich verändernden Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen. Hit Every Puff (Triff jeden Zug.) iHit wurde von SMISS als eine auf das Gesundheitswesen ausgerichtete Marke für Zerstäubungstechnologie eingeführt. iHit und SMISS teilen die gleiche Vision: Führend in der globalen intelligenten Zerstäubungsproduktion und Beschleunigung des weltweiten Übergangs zu einem gesunden Leben. Kontakt: support@ihitglobal.com www.ihitglobal.com Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/307c25d4-3bae-42e7-995d- d14bb84cbc8e °