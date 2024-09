GNW-Adhoc: LYB sichert sich Kapazitäten zum Erreichen des Unternehmensziels in Bezug auf Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030

^HOUSTON und ROTTERDAM, Niederlande, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB) hat heute die Unterzeichnung einer Strombezugsvereinbarung mit Eneco N.V. bekanntgegeben. Mit dieser Vereinbarung erreicht die gesamte gesicherte Stromkapazität von LYB aus erneuerbaren Energien 100 % der angestrebten Strombeschaffung aus erneuerbaren Energien. ?Klimamaßnahmen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie zur Schaffung von Werten für unsere Interessengruppen, die Umwelt und die Gesellschaft. Ich freue mich daher, dass diese jüngste Vereinbarung dazu beitragen wird, dass wir unser Ziel für Strom aus erneuerbaren Energien für 2030 erreichen, sobald alle Projekte in Betrieb sind", so Peter Vanacker, CEO von LyondellBasell. ?Strombezugsvereinbarungen sind ein entscheidender Hebel in unseren Bemühungen, unsere absoluten Scope-1- und -2-Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ungefähr 15 % der Ausgangswerte in Bezug auf Treibhausgasemissionen von LYB im Jahr 2020 stammen aus dem Stromverbrauch. Das Ziel des Unternehmens, bis zum Jahr 2030 mindestens 50 % seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, basiert auf der Beschaffungsmenge von 2020. Im Rahmen der heute unterzeichneten Strombezugsvereinbarung mit einer Laufzeit von 15 Jahren sichert sich LYB eine Stromerzeugungskapazität von 25 Megawatt (MW) aus erneuerbaren Energien im Offshore-Windpark Hollandse Kust West VI (HKW- VI) in der niederländischen Nordsee. Eneco wird ab 2027 jährlich etwa 103 Gigawattstunden (GWh) Offshore-Windenergie an LYB liefern. Dies ist vergleichbar mit dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 28 500 europäischen Haushalten. Der Offshore-Windpark wird einer der größten seiner Art in den Niederlanden sein. Über LyondellBasell LyondellBasell ist ein weltweit führendes Unternehmen der chemischen Industrie, das Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag entwickelt. Durch fortschrittliche Technologie und gezielte Investitionen ermöglichen wir eine kreislauforientierte und kohlenstoffarme Wirtschaft. Bei allem, was wir tun, streben wir danach, Werte für unsere Kunden, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen. Als einer der weltweit größten Hersteller von Polymeren und führend in der Polyolefintechnologie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige und innovative Produkte für Anwendungen, die von nachhaltigem Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger Gesundheitsversorgung reichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte @LyondellBasell auf LinkedIn oder folgen Sie dem Unternehmen dort. Zukunftsgerichtete Aussagen Die Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen der Unternehmensleitung von LyondellBasell, die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden und erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, was unter anderem von folgenden Faktoren abhängt: der Verfügbarkeit, den Kosten und der Preisvolatilität von Versorgungsunternehmen; unserer Fähigkeit, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Emissionen zu reduzieren und innerhalb der in unseren Zielen festgelegten Zeitspanne Netto-Null-Emissionen zu erreichen; unserer Fähigkeit, Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen; und dem erfolgreichen Bau und Betrieb der in dieser Mitteilung beschriebenen Projekte. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind im Abschnitt ?Risikofaktoren" unseres Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Jahr zu finden, das unter www.LyondellBasell.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4053740- 1&h=373024145&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3604 869-1%26h%3D1398540041%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outl ook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%2 5252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D3518758-1%252526h%25253D433 335925%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fnam11.safelinks.protection. outlook.com%2525252F%2525253Furl%2525253Dhttp%252525253A%252525252F%252525252Fww w.lyondellbasell.com%252525252F%25252526data%2525253D05%252525257C01%252525257CN icole.Hubatch%2525252540lyondellbasell.com%252525257C1ecea9accffc42b59b7708da221 69ed0%252525257Cfbe6208106d8481dbaa034149cfefa5f%252525257C0%252525257C0%2525252 57C637859777793303612%252525257CUnknown%252525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMD AiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%252525253D%252525257C3000%25252525 7C%252525257C%252525257C%25252526sdata%2525253D4G%252525252FofM3Eg1G4XF%25252525 2BOqSVHKWdavepOOW3Cx7Bq3U2bSQg%252525253D%25252526reserved%2525253D0%252526a%252 53Dwww.LyondellBasell.com%2526data%253D05%25257C01%25257CMeredith.Matthews%25254 0lyondellbasell.com%25257Cab205ae8f19d40452c2608da5555e24d%25257Cfbe6208106d8481 dbaa034149cfefa5f%25257C0%25257C0%25257C637916124625139986%25257CUnknown%25257CT WFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253 D%25257C3000%25257C%25257C%25257C%2526sdata%253DSbDl%25252BotD7l8G%25252BjRIP2gB Iy%25252F3%25252F1yOT8Tgdfs59cBzIwI%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dwww.Lyondell Basell.com&a=www.LyondellBasell.com) auf der Seite Investor Relations und auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4053740- 1&h=2498935645&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D360 4869-1%26h%3D3375855222%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.out look.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink% 25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D3518758-1%252526h%25253D21 56589484%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fnam11.safelinks.protectio n.outlook.com%2525252F%2525253Furl%2525253Dhttp%252525253A%252525252F%252525252F www.sec.gov%252525252F%25252526data%2525253D05%252525257C01%252525257CNicole.Hub atch%2525252540lyondellbasell.com%252525257C1ecea9accffc42b59b7708da22169ed0%252 525257Cfbe6208106d8481dbaa034149cfefa5f%252525257C0%252525257C0%252525257C637859 777793303612%252525257CUnknown%252525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjo iV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%252525253D%252525257C3000%252525257C%252525 257C%252525257C%25252526sdata%2525253DtlvN1ssX1PmUldSoAA%252525252FHp7yxX8KlckoN hIr2oYruqUs%252525253D%25252526reserved%2525253D0%252526a%25253Dwww.sec.gov%2526 data%253D05%25257C01%25257CMeredith.Matthews%252540lyondellbasell.com%25257Cab20 5ae8f19d40452c2608da5555e24d%25257Cfbe6208106d8481dbaa034149cfefa5f%25257C0%2525 7C0%25257C637916124625139986%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDA iLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%25257C%25257C%252 57C%2526sdata%253DS94ibGurSFhDirc6%25252BG3NarSWGbSSDa0nRFpfuuN3oQg%25253D%2526r eserved%253D0%26a%3Dwww.sec.gov&a=www.sec.gov) abrufbar ist. Es gibt keine Garantie dafür, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, und wenn sie eintreten, welche Auswirkungen sie auf unsere Betriebsergebnisse oder unsere Finanzlage haben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und basieren auf den Einschätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung von LyondellBasell zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. LyondellBasell übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 