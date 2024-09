GNW-Adhoc: Mit dem Jurid® 870 stellt Tenneco die nächste Generation von Scheibenbremsbelägen für Regionalzüge vor

^NORTHVILLE, Michigan, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco hat heute einen

umweltfreundlichen organischen Scheibenbremsbelag der nächsten Generation vorgestellt, der die komplexen Anforderungen moderner Regionalzüge erfüllt. Der Jurid® 870 Bremsbelag mit ?Green Pad"-Technologie bietet eine hervorragende Temperaturbeständigkeit und mechanische Festigkeit, wodurch er auch in Bereichen eingesetzt werden kann, in denen bisher spezielle gesinterte Reibmaterialien erforderlich waren. Der Jurid 870 Bremsbelag, ein Produkt der erstklassigen globalen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Tenneco, erfüllt vollständig die Anforderungen der EN15328, Kategorie B2, und entspricht damit den neuesten Industriestandards für Bremsbelagqualität und -sicherheit. Dank seiner beeindruckenden Eigenschaften kann der neue Belag in einem breiteren Anwendungsspektrum eingesetzt werden, da er eine stabile Reibungsfunktion unabhängig von Geschwindigkeit, Temperatur und/oder Anpresskraft bietet. Ein weiteres herausragendes Merkmal von Jurid 870 ist seine Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, die ein stabiles Nassreibungsverhalten unabhängig von der Belagsform und damit eine gleichbleibende Leistungsfähigkeit unter verschiedensten Bedingungen gewährleistet. ?Mit Jurid 870 setzen wir neue Maßstäbe in Bezug auf technische Innovationen und hochwertige, 'grüne' Reibmaterialien für die Bahnindustrie", erklärt Maximilien Detroy, Executive Director Sales & Marketing Braking, Tenneco. ?Dieser neue Bremsbelag ist eine robuste und zuverlässige Lösung für Regionalzüge. Ich möchte unsere Kunden in der Bahnindustrie dazu ermutigen, sich für Jurid 870 zu entscheiden und sich von der fortschrittlichen Bremsbelagtechnologie der nächsten Generation zu überzeugen." Über Tenneco Tenneco gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit den Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket angeboten werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com (http://www.tenneco.com/). KONTAKT: Simonetta Esposito Global Communications Tenneco Sesposito@driv.com Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0802db22-e50e-47c7-aad7- 558430b984ed https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd027db8-313a-4d75-a301- bc8c1d5b5b75 °