GNW-Adhoc: Quantexa als führendes Unternehmen im IDC MarketScape für weltweite Decision Intelligence-Plattformen 2024 anerkannt

der weltweit führende Anbieter von Decision Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, ist im Bericht ?IDC MarketScape: Worldwide Decision Intelligence Platforms 2024 Vendor Assessment (https://www.quantexa.com/resources/2024-idc-marketscape-report/) (doc # US51047423, August 2024) als führendes Unternehmen anerkannt worden. IDC definiert Decision Intelligence-Plattformen als Technologien, die Unternehmen dabei helfen, Entscheidungen zu entwerfen, zu entwickeln und zu steuern, indem sie Schritte im Entscheidungsprozess vollständig oder teilweise automatisieren. Der IDC MarketScape-Bericht ist eine wichtige Lektüre für Technologieeinkäufer, denn er ist eine der strengsten und angesehensten Bewertungen der aufstrebenden Kategorie Decision Intelligence (DI). Es wird erwartet, dass diese Kategorie bis 2030 einen Wert von 496 Mrd. USD haben wird.(1) In dem Bericht heißt es: ?Quantexa wurde 2016 gegründet und ist ein Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware, das eine Plattform für Entscheidungsintelligenz anbietet, die ein unternehmensweites, kompatibles automatisiertes Entscheidungssystem in Echtzeit mit Schwerpunkt auf Erklärbarkeit und Transparenz liefert. Die Plattform nutzt die Funktionen zur Auflösung von Entitäten und Wissensgraphen, um eine einheitliche Ansicht von Entitäten und kontextbezogenen Merkmalen für maschinelles Lernen zu schaffen. Quantexa bietet auch vorgefertigte Lösungen an, um dem Entscheidungsworkflow einen zusätzlichen vertikal-spezifischen Geschäftswert hinzuzufügen. Die Nutzer kommen in der Regel aus dem Banken- und Regierungssektor, aber der Anbieter hebt auch Kunden aus den Bereichen Versicherung, Gesundheitswesen sowie Technologie, Medien und Kommunikation hervor. In dem Bericht heißt es außerdem: ?Fortgesetzte Investitionen und Finanzierungen in die Entscheidungsfindung mit ihrem Kernfundament in KI/ML-Fähigkeiten, einschließlich der Einführung von Fähigkeiten im Bereich der generativen KI." Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa, dazu: ?Wir glauben, dass die Anerkennung im IDC MarketScape unser Engagement für Innovation und das Vertrauen unserer Kunden in uns widerspiegelt, damit wir ihnen helfen, Daten, Analysen und KI für schnellere und bessere Ergebnisse in sich ständig verändernden, komplexen Entscheidungsumgebungen zu nutzen. Unser Ziel ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, mit den richtigen Daten die richtigen Entscheidungen zu treffen, um ihre Unternehmen zu schützen, zu optimieren und zu vergrößern. Unternehmen und Behörden sehen sich mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert, wenn es darum geht, Daten in großem Umfang zu verknüpfen und Qualität und Genauigkeit zu gewährleisten. Eine vertrauenswürdige Datengrundlage ist entscheidend für den sicheren Erfolg von KI-Initiativen, für die betriebliche Effizienz und für die Erschließung neuer Einnahmequellen - und wir bieten die Innovationen, die unsere Kunden benötigen, um an diesen Fronten zu bestehen." Megha Kumar, Research Principal bei IDC MarketScape, fügte hinzu: ?Quantexas Fähigkeit, verschiedene Datenquellen zu integrieren und aussagekräftige Erkenntnisse aus komplexen Datensätzen zu extrahieren, indem Fortschritte bei der Auflösung von Entitäten und Wissensgraphen genutzt werden, war ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Ihr Engagement für KI-Innovationen auf ihrer gesamten Plattform, gepaart mit einer starken Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse, positioniert sie als führendes Unternehmen bei der Gestaltung der aufkommenden Decision Intelligence-Landschaft." Um einen Auszug aus dem Bericht ?IDC MarketScape for Worldwide Decision Intelligence Platforms zu lesen", besuchen Sie diese Seite (https://www.quantexa.com/resources/2024-idc-marketscape-report/). Über Quantexa Quantexa ist ein globales Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit in Sachen Decision Intelligence leistet, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, zuverlässige betriebliche Entscheidungen anhand von Daten im Kontext zu treffen. Mit den neuesten Fortschritten in der KI hilft die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa Unternehmen dabei, verborgene Risiken und neue Chancen zu erkennen, indem isolierte Daten vereinheitlicht und in eine zuverlässige, wiederverwendbare Ressource umgewandelt werden. Es löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus. Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine von Forrester unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie über die Decision Intelligence-Platform von Quantexa ergab, dass die Kunden in drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute mehr als 750 Mitarbeiter und Tausende von Plattformnutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Über IDC MarketScape IDC MarketScape ist ein Modell zur Anbieterbewertung, das einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt bietet. Die Untersuchung verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten. 