Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Scholz/Videobotschaft

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Scholz/Videobotschaft:

"Dass Bürger fragen, "geht es bei den aufgekratzten Debatten eigentlich noch um mich", kann Scholz immerhin nachvollziehen. Warum aber lässt er diesen Debatten in der Ampel freien Lauf? Wieso hat er zugelassen, dass mit den Heizungsplänen etliche Menschen mit Häuschen in Panik versetzt wurden? Und vor allem: Was folgt aus seiner Erkenntnis? Was will er ändern? Was können die "normalen Leute" von ihm bis zur nächsten Bundestagswahl erwarten? Wie will er die Gesellschaft wieder einen? Oder hat er die Lauten abgeschrieben? Scholz lässt einen ratlos zurück. Und ein Stück weit auch empört."/yyzz/DP/men