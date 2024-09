Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Libanon

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Libanon:

"Fast 10 000 Raketen und Drohnen hat die libanesische Terrororganisation Hisbollah seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober auf Israel abgefeuert. Fast noch mehr als die Mördertrupps der Hamas stellt Irans Schattenarmee im Norden eine existenzielle Bedrohung für das Überleben des Judenstaates dar. Das sollten jene, die sich jetzt über Israels hartes Vorgehen im Libanon empören, nicht vergessen. Die Regierung in Jerusalem hat sich offenkundig entschlossen, das Momentum der Überraschung zu seinen Gunsten umzukehren und die Hamas-Kriegserklärung aus dem vergangenen Jahr zu nutzen, um seinen Todfeinden an allen Fronten entgegenzutreten und den Ring des Terrors zu sprengen, den die Mullahs im Iran seit Jahren immer enger um Israel herum gezogen haben. In Israel spekuliert man darauf, dass auch die Libanesen der Hisbollah überdrüssig sind, die den ganzen Staat in ihrem Krieg gegen Israel als Geisel nimmt."/yyzz/DP/men