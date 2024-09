EQS-News: Performance One AG weitet E-Health-Aktivitäten signifikant aus

EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kooperation

Performance One AG weitet E-Health-Aktivitäten signifikant aus



26.09.2024 / 14:01 CET/CEST

Performance One AG weitet E-Health-Aktivitäten signifikant aus

Neue Mental Health App harmony jetzt in App-Stores verfügbar

Bestehende Kooperation mit Krankenkasse vivida bkk wird ausgeweitet

Messe München als neuen Business-Kunden gewonnen

Mannheim, 26. September 2024 – Die Performance One AG baut über ihre Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH die Aktivitäten im Bereich E-Health deutlich aus. Neben der bereits etablierten KI-gestützten psychologischen Online-Plattform couch:now steht jetzt die neue Mental Health Super App harmony in den App-Stores von Apple und Google zum Download zur Verfügung.

Mit der holistischen Mental Health Super App harmony wird der bisherige Zielmarkt „Psychologische Beratung“ um die Bereiche Well-Being und Prävention erweitert. Die Nutzer erhalten in der App zahlreiche zusätzliche Funktionen und Inhalte über Ernährungs- und Bewegungsthemen bis hin zu einem score-basierten Mental Health Check-Up. Ein weiterer wichtiger Baustein sind Meditationen, die gemeinsam mit einigen der angesehensten Hypnotherapeuten und Meditationsexperten Deutschlands zusammengestellt wurden. Ziel sind die dauerhafte Nutzung der App, mehr wiederkehrende Kunden und die Erweiterung der Zielmärkte. Natürlich steht den Nutzern von harmony auch das Experten-Netzwerk von über 40 Top-Psychologen und Psychotherapeuten mit ihren Hilfestellungen in über 300 Video-Sequenzen zur Verfügung, das bisher couch:now-Nutzern vorbehalten war.

Zusätzlich wird die Zusammenarbeit mit Krankenkassen weiter ausgebaut. Bislang sind zwei gesetzliche Krankenkassen feste Partner von couch:now. Aktuell wurde mit der vivida bkk eine Ausweitung der Zusammenarbeit vereinbart. Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG: „Wir treiben die ZPP-Zertifizierung mit Hochdruck weiter voran. Dies wird uns viele neue Türen bei Krankenkassen öffnen. Dass mit der vivida bkk eine Krankenkasse, die bereits mit uns zusammenarbeitet, nun erneut ihr Vertrauen ausgesprochen hat und den Umfang der Zusammenarbeit nahezu verdoppelt, ist für mich gar nicht hoch genug zu bewerten. Denn die vivida bkk kennt unser Leistungsangebot nun schon seit über einem Jahr und kann vermutlich am allerbesten einschätzen, welcher Mehrwert sich für die Versicherten durch unsere Hilfsangebote generieren lässt.“

Als neuer namhafter B2B-Kunde für couch:now konnte die Messe München gewonnen werden. 640 Mitarbeiter haben ab Oktober vollen Zugang zu der psychologischen Online-Plattform für Mental Health Support on Demand, deren Wirksamkeit durch wissenschaftliche Studien der Universität Mannheim belegt wurden. Andreas Leonhard, Co-Geschäftsführer der E-Health Evolutions GmbH: „Unser Fokus liegt weiterhin auf der Gewinnung von neuen B2B-Kunden. Hier sehen wir das größte Potenzial, um mit effektivem Mitteleinsatz möglichst viele Menschen für uns und unsere Hilfsangebote zu gewinnen.“ Beispielsweise war die E-Health Evolutions GmbH auf der Messe „Zukunft Personal Europe 2024“, Europas führender Messe rund um das Thema Arbeit und Human Resources, mit einem eigenen Stand vertreten. Hier wurde dem B2B-Publikum u. a. bereits die App harmony präsentiert. Die Resonanz war durchweg sehr positiv. In den drei Messetagen konnten über 250 Leads für weitergehende Gespräche generiert werden. „Für uns besonders erfreulich war, dass dieses Interesse aus allen Bereichen der Wirtschaft kam: Mittelstand, auch internationale Großunternehmen und vor allem auch aus dem öffentlichen Sektor, wie Stadtwerke, städtische Betriebe und Kliniken“, so Andreas Leonhard.



Über PERFORMANCE ONE

Performance One ist im dynamisch wachsenden E-Health-Markt aktiv und verfügt mit der KI-gestützten psychologischen Online-Plattform couch:now und der Mental Health Super App harmony über das Potenzial, den Mental-Health-Markt zu disruptieren. Performance One will überdurchschnittlich von der prognostizierten Wachstumsdynamik des europäischen Marktes für Mental-Health-Software und -Apps profitieren, der sich bis 2028 auf rund 600 Mio. US-Dollar nahezu verdoppeln soll. Unter exklusiver Mitarbeit von über 40 der führenden Psychologen und Experten für mentale Gesundheit sowie in Kooperation mit Universitäten, Krankenkassen und Gesundheitsdienstleistern bietet Performance One eine hochgradig skalierbare, KI-gestützte Selbsthilfe für mentale Gesundheit.

Die Performance One AG verfügt über ein starkes Basisgeschäft aus digitalen Services und Produkten für international renommierte Marken, das seit Gründung 2009 vom datengetriebenen Performance Marketing stetig zu einem KI-gestützten Innovator weiterentwickelt wurde.

IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@linkmarketservices.eu

linh.chung@linkmarketservices.eu

Sprache: Deutsch Unternehmen: PERFORMANCE ONE AG S6, 35 68161 Mannheim Deutschland

