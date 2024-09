GNW-Adhoc: Corza Medical erhält Global Excellence Award 2024 für den innovativsten Hersteller von Wundverschlusslösungen

^WESTWOOD, Massachusetts, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical (?Corza" oder das ?Unternehmen"), ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das sich für bemerkenswerten Service, zuverlässige Leistung und herausragenden Wert einsetzt, ist vom Global Health & Pharma Magazine (https://ghpnews.digital/winners/corza-medical/) (GPH) mit dem angesehenen Global Excellence Award (https://ghpnews.digital/) für den ?Most Innovative Wound Closure Products Manufacturer - 2024 USA" ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung von Hochleistungstechnologien und -lösungen, die die chirurgischen Ergebnisse verbessern. ?Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement für die Entwicklung fortschrittlicher Wundverschlusslösungen wider, die die Ergebnisse für die Patienten verbessern und die chirurgische Versorgung aufwerten", so Tom Testa, CEO von Corza Medical. ?Wir bei Corza Medical sind stolz darauf, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden und ihrer Patienten an die erste Stelle setzen, indem wir ihre Bedürfnisse vorwegnehmen, indem wir erstklassige Produktqualität, Kundenservice und Innovation in den Vordergrund stellen." Mit den 2020 ins Leben gerufenen Global Excellence Awards werden Organisationen ausgezeichnet, die höchste Standards setzen und Innovationen im Gesundheits- und Pharmasektor vorantreiben. Jeder Nominierte durchläuft ein strenges Bewertungsverfahren, das von einem internen Forschungsteam durchgeführt wird. Das Team bewertet die Kandidaten unabhängig und prüft ein umfassendes Spektrum öffentlich zugänglicher Quellen, darunter Nachrichtenartikel, Zeitschriften, Unternehmenswebsites, Berufsverzeichnisse und Pressemitteilungen. Die Auswahlkriterien berücksichtigen Branchenerfahrung, frühere Auszeichnungen, digitale und physische Präsenz, Bewertungen von Kunden und Investoren sowie die Entwicklung des Unternehmens. Dieses sorgfältige Prüfungsverfahren gewährleistet, dass nur die verdienstvollsten Organisationen für ihre bedeutenden Beiträge zum Gesundheitswesen ausgezeichnet werden. Corza Medical gehört zu einer bedeutenden Gruppe von Unternehmen, die für ihre innovativen Ansätze und ihren Einfluss auf das Gesundheitswesen anerkannt sind. Die Global Excellence Awards rücken Organisationen ins Rampenlicht, die die Grenzen des Möglichen im Gesundheitswesen und in der Medizin immer weiter hinausschieben. Um mehr darüber zu erfahren, wie Corza Medical im Bereich der Wundverschlüsse innovativ ist, lesen Sie die ausführliche Berichterstattung über die Auszeichnung im Global Health & Pharma Magazine hier (https://ghpnews.digital/issues/q3-2024/18/#zoom=true). Über Corza Medical Corza Medical ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf innovative chirurgische Lösungen und Technologien spezialisiert hat. Mit einem globalen Team von über 3.000 Mitarbeitern, die Kliniker, Vertriebspartner und Medizintechnikunternehmen auf der ganzen Welt unterstützen, bietet Corza medizinischen Fachkräften eine Plattform für chirurgische Technologien mit vielen branchenführenden Marken, darunter Widerhaken-Fäden der Marke Quill(®), chirurgische Fäden der Marken Sharpoint(®) Plus und Look(TM), wiederverwendbare Ophthalmologieinstrumente der Marke Katena(®) und Einweg-

Ophthalmologieinstrumente der Marke Blink(TM), Geräte für Hornhauttransplantation

der Marke Barron, Ophthalmologiepflaster der Marke Sharpoint(®) sowie das TachoSil(®) Fibrin-Versiegelungspflaster. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.corza.com (http://www.corza.com/). °