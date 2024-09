OTS: Orderfox Schweiz AG / Neues Schweizer Unicorn: KI-Entwickler Orderfox ...

Neues Schweizer Unicorn: KI-Entwickler Orderfox Schweiz AG erhält Milliardenbewertung Zürich (ots) - - Die Orderfox Schweiz AG, ein führendes Schweizer Unternehmen für KI-basierte Lösungen, wurde mit einer Milliarde Euro bewertet - Trown Partners AG hat die Bewertung durchgeführt und bestätigt somit die Wachstumspotenziale der KI-Lösungen der Orderfox Schweiz AG - Mit den innovativen Produkten Partfox und Gieni setzt Orderfox neue Massstäbe beim Einsatz von KI in den Geschäfts- und Produktionsbereichen der Industrie Die Orderfox Schweiz AG ( https://www.orderfox.com/de ) erhält von der unabhängigen M&A-Spezialist-Unternehmensberatung Trown Partners AG (https://trown.ch/) eine Unternehmensbewertung von über einer Milliarde Euro. Orderfox entwickelt und betreibt intelligente KI-basierte Lösungen, die die Effizienz und Präzision in den Geschäfts- und Produktionsbereichen der Industrie signifikant steigern. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Partfox ( http://www.partfox.com/ ), das weltweit größte KI-basierte Matching-Netzwerk für die Fertigungsindustrie, und Gieni ( http://www.gieni.com/ ), der erste KI-Agent, der in wenigen Sekunden tiefgehende Markteinblicke in sämtliche Industriebereiche liefert. Orderfox wurde 2016 gegründet und bisher ausschließlich von Aktionären finanziert. Redaktioneller Hinweis: Ein KI-Chatbot ist auf das Führen von Gesprächen beschränkt und reagiert auf Anfragen durch vorgegebene Antworten, während ein KI-Agent autonome Entscheidungen trifft und komplexere Aufgaben selbstständig ausführt. Technisch betrachtet, handelt der Chatbot nach vordefinierten Mustern, während der KI-Agent dynamische Prozesse und Algorithmen nutzt. Ferner bieten KI-Agenten klare Mehrwerte durch proaktive Handlungen, während der Chatbot hauptsächlich zur Kundeninteraktion und Support dient. Gieni: Big-Data-Marktanalyse für alle Industriezweige Das KI-Tool Gieni ermöglicht Unternehmen, Branchenanalysen, Geschäftsoptimierungen und Wettbewerbsanalysen schnell und kosteneffizient durchzuführen. Gieni ist ein B2B-KI-Agent, der das gesamte zugängliche Internet aggregiert, um tiefgehende Informationen zu analysieren und daraus Spezialdatenbanken zu erstellen. Während KI-Chatbots wie Gemini oder ChatGPT lediglich nach vorhandenen Daten und Antworten im Internet suchen, repräsentieren die Ergebnisse von Gieni eine neue Wissensbasis. Anders als andere KI-Tools aggregiert Gieni Daten und kann die Inhalte in den richtigen Kontext setzen. Gieni nutzt Techniken wie GraphRag und Large Language Models, um Nutzeranfragen nicht nur zu verstehen, sondern sie in ihre Bestandteile zu zerlegen und mehrstufig abzufragen. Dadurch können durch eine einzige Frage simultan mehrere Hundert Abfragen ausgelöst werden. Für jede Frage, die Nutzer der KI stellen, liefert diese intelligente, tiefgreifende Antworten und generiert übersichtliche, interaktive Dashboards, die mit Grafiken und Diagrammen leicht verständlich visualisiert werden. Orderfox startete Gieni als B2B-Agent spezifisch für die Fertigungs- und Maschinenbauindustrie. Mittlerweile ist Gieni aber in der Lage, Spezialdatenbanken für sämtliche Industrien zu erstellen. Die KI passt sich dabei den Anforderungen spezifischer Industrien an und kann so ein tiefes Verständnis für jede Branche entwickeln. Partfox: Innovative KI-Lösungen für die Industrie Mit Partfox bietet Orderfox eine Lösung, die den Beschaffungsprozess in der Fertigungsindustrie revolutioniert. Als weltweit größtes KI-basiertes CNC-Netzwerk optimiert Partfox die Vernetzung von verarbeitenden Unternehmen und ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Fertigern und Einkäufern. Die Plattform berücksichtigt Technologie- und Produktionsanforderungen, Materialien, Toleranzen, Oberflächenbeschaffenheiten und Prüfstandards, um das ideale Match zu finden. Durch die Automatisierung des Matching-Prozesses können Beschaffungsprozesse um bis zu 40 Prozent beschleunigt werden. Partfox bedient nicht nur die CNC-Branche, sondern deckt die gesamte Metallverarbeitung sowie die Verarbeitung von Plastik und Holz ab. Die Erschließung weiterer Branchen ist bereits fest geplant. Timur Göreci, CRO bei der Orderfox Schweiz AG, über die Bewertung: "Unsere Unternehmensbewertung von über einer Milliarde Euro markiert einen bedeutenden Meilenstein und verdeutlicht die Stärke unserer Technologie. Diese ermöglicht es uns, Unternehmen in verschiedensten Branchen mit entscheidenden Daten zu versorgen. Der nächste Schritt liegt nun in der Kommerzialisierung unserer Produkte, um das enorme Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen. Mit unseren KI-basierten Lösungen befähigen wir Unternehmen jeder Größe und Branche, präzise und zielgerichtete Antworten auf geschäftskritische Fragen zu erhalten. Dadurch leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Automatisierung von wissensbasierten Tätigkeiten und treiben die White-Collar-Automation im B2B-Bereich maßgeblich voran." Patrick Eggimann, Partner bei der Trown Partners AG, kommentiert: "Die Bewertung der Orderfox Schweiz AG unterstreicht das enorme Potenzial ihrer innovativen KI-basierten Lösungen. Orderfox hat es geschafft, eine technologische Vorreiterrolle in der Industrie zu übernehmen. Gieni und die Spezialdatenbanken werden in Zukunft in vielen Branchen eine zentrale Rolle spielen. Diese Milliardenbewertung reflektiert nicht nur das aktuelle Wachstum, sondern auch die vielversprechenden Perspektiven, die das Unternehmen langfristig bietet." Über Orderfox Orderfox konzentriert sich auf die Innovationsbedürfnisse im B2B- und Industriebereich. Das Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt intelligente KI-basierte Lösungen, um Geschäfts- und Produktionsbereiche effizienter, schneller und präziser zu gestalten. Die beiden KI-basierten Produkte von Orderfox, Partfox, das weltweit größte KI-basierte CNC-Netzwerk, und Gieni, die intelligente Big-Data-Maschine für tiefgehende Markteinblicke, sind gezielt darauf ausgerichtet, die aktuellen und vor allem zukünftigen Anforderungen der Industrie zu erfüllen. In der Umsetzung von Ideen setzt Orderfox auf die Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz. Eigens entwickelte Algorithmen verändern und optimieren Prozesse sowie Entscheidungen auf Basis fundierter Daten. Die Zielmärkte von Orderfox erstrecken sich über alle B2B- und Industriebereiche. Anfangs lag der Fokus noch auf der CNC-Fertigungsbranche. Durch die einzigartige Technologie von Gieni 2.0 eröffnet der KI-B2B-Agent durch die Erstellung von Spezialdatenbanken nun tiefgreifende Markteinblicke in sämtliche Industriebereiche. Pressekontakt: Klaas Geller | mailto:klaas.geller@tonka-pr.com | +49.17674717519