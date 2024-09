Litauen will Leopard-Kampfpanzer kaufen

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen will für eine neu entstehende Division seiner Armee Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 kaufen. Der Vertrag darüber könnte im November unterzeichnet werden, nachdem der Nationale Sicherheitsrat des EU- und Nato-Landes eine endgültige Entscheidung über den Kauf getroffen habe, sagte Verteidigungsminister Laurynas Kasciunas im litauischen Fernsehen. Nähere Angaben dazu, wie viele Panzer in welcher Variante und zu welchen Kosten angeschafft werden sollen, machte Kasciunas nicht.

Das deutsche Nato-Partnerland Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Vilnius hat daher die Militärausgaben erhöht und rüstet die Armee massiv auf. So soll eine neue Streitkräfte-Division aufgebaut werden, die auch ein Panzerbataillon umfasst. In Litauen soll künftig auch eine gepanzerte Brigade der Bundeswehr fest stationiert sein./awe/DP/nas