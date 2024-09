Netanjahu: Müssen uns verteidigen

NEW YORK/TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte bekräftigt, sein Land angesichts vieler Feinde weiter zu verteidigen. Israel strebe nach Frieden und sehne sich nach Frieden, sagte Netanjahu vor der UN-Vollversammlung in New York. "Doch wir stehen wilden Feinden gegenüber, die unsere Vernichtung anstreben. Und wir müssen uns gegen diese wilden Mörder verteidigen. Unsere Feinde wollen nicht nur uns zerstören. Sie wollen unsere gemeinsame Zivilisation zerstören und uns alle in ein dunkles Zeitalter der Tyrannei und des Terrors zurückführen."

Eigentlich habe er nicht nach New York kommen wollen, sagte Netanjahu. "Aber nachdem ich die Lügen und Verleumdungen gehört hatte, die viele Redner auf diesem Podium über mein Land verbreiteten, beschloss ich, hierherzukommen und die Sache richtigzustellen."/scb/DP/nas