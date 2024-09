Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Migrationsdebatte in Bayern

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Migrationsdebatte in Bayern:

"Ganz rechts im Plenum ist man auf dem Weg der weiteren Radikalisierung. Es verfestigt sich dort auch in Bayern ein Weltbild, das man berechtigt als "völkisch" bezeichnen darf. Eigentlich bräuchte man gar keine Ausländer in Deutschland, denn das Land könne seine Probleme - wie schon so oft in der Geschichte - "aus eigener Kraft lösen", sagte der AfD-Redner. Die "edelste Aufgabe" sei es, "hier zu leben und Kinder groß zu ziehen". Das kang schon sehr nach Volksgemeinschaft und Mutterorden. Und wenn von der AfD über "Dauerbürgergeldempfänger" aus Afghanistan hergezogen wird, dann widerlegt sich die Polemik von selbst: Asylbewerber erhalten kein Bürgergeld. Für sie gilt das Asylbewerberleistungsgesetz."/yyzz/DP/nas