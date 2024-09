US-Anleihen legen etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag leicht gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 114,53 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 3,77 Prozent.

Am Markt wurde auf Daten zur Preisentwicklung in den USA verwiesen. Der Anstieg des PCE-Deflators der persönlichen Konsumausgaben - das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed - war im August im Jahresvergleich schwächer als erwartet ausgefallen. Damit steht der an den Börsen erhofften weiteren Zinssenkung durch die US-Währungshüter kaum noch etwas im Wege, was die Renditen belastet und die Kursen am Rentenmarkt im Gegenzug stützte.

Allerdings hielten sich die Kursgewinne bei den Anleihen in Grenzen. Die New Yorker Aktienbörse ist mit steigenden Kursen und weiteren Rekordmarken bei wichtigen Aktienindizes in den Handel gestartet. Dies bremste die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie US-Staatsleihen. Unter anderem sorgten weitere Maßnahmen Chinas zur Stützung der lahmenden Konjunktur für eine größere Risikofreude bei den Anlegern./jkr/men