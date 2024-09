Banken - Springer-Nature-Aktien kommen wohl zu 22,50 Euro

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Dem Börsengang des Wissenschaftsverlags Springer Nature steht wohl nichts mehr im Wege.

Die Aktien würden nicht unter 22,50 Euro ausgegeben, teilten die begleitenden Investmentbanken am Montag großen Investoren mit. Die Emission sei auf diesem Niveau vielfach überzeichnet. Der Preis liegt in der oberen Hälfte der angepeilten Spanne, die von 21 bis 23,50 Euro reichte. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis Dienstag, am Freitag (4. Oktober) soll das Unternehmen sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern.

Zu dem anvisierten Ausgabepreis käme Springer Nature auf einen Börsenwert von knapp 4,5 Milliarden Euro. Der Börsengang hat ein Volumen von bis zu 602 Millionen Euro, 200 Millionen davon gehen an das Unternehmen selbst. Die Emission ermöglicht vor allem dem Finanzinvestor BC Partners den Einstieg in den Ausstieg. Er ist seit 2013 bei Springer Science engagiert und hatte das Unternehmen zwei Jahre später mit dem vor allem für das Wissenschaftsmagazin "Nature" bekannten Konkurrenten Macmillan fusioniert. Dessen Eigentümer Holtzbrinck hält seither 53 Prozent, BC Partners 47 Prozent.

BC Partners verkauft beim Börsengang bis zu 17,9 Millionen Aktien, die Erlöse aus einer Kapitalerhöhung um 8,9 Millionen Papieren gehen an Springer Nature selbst. Nach der Emission sind gut 13 Prozent der Aktien im Streubesitz.

