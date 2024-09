GNW-Adhoc: Sichtbarer Tankverdampfer und seidig-weicher Dampf: Die iHit Pro Ceramic Heating Technology und ihre einzigartigen Vorteile gemeinsam mit Partnern auf der InterTabac vorgestellt

^DORTMUND, Deutschland, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Zusammenarbeit mit

mehreren Markenpartnern präsentierte iHit auf der InterTabac in Deutschland Produkte, die iHit Solo und iHit Pro Ceramic Coils als Heizelemente verwenden. Europäische Vertriebshändler und Partner lobten die Produktpräsentation und zeigten sich beeindruckt von den ?bemerkenswerten Fortschritten im Bereich der Ceramic Coil Technology. Die Süße und die Geschmacksübertragung der E-Liquids sind mit Baumwollwatte-Coils vergleichbar. In Kombination mit dem einzigartigen, feinen Dampf, der von Ceramic Coils erzeugt wird, wird dies die Erwartungen der Endverbraucher an das Vaping-Erlebnis revolutionieren." Die iHit Ceramic Coils bieten entscheidende praktische Vorteile: 1. Längere Lebensdauer: Die fortschrittliche Heiztechnologie von Ceramic Coils bietet eine längere Lebensdauer und ist eine gesündere und sicherere Option. Die in den iHit Ceramic Coils verwendete hochdichte Heizfolie hält höheren Temperaturen stand als Baumwollwatte-Coils und reduziert die Freisetzung von Schadstoffen effektiv auf nahezu 0 %. 2. Seidiger Dampf: Das Heizelement aus Keramik erzeugt einen seidig-weichen Dampf, der die Qualität des Vaping-Erlebnisses insgesamt verbessert. Das Dampfen einer hochwertigen E-Zigarette kann mit dem Genuss eines guten Weines verglichen werden und die komplexen Aromen und Texturen erinnern an einen edlen Rotwein. Im Gegensatz dazu stehen übermäßig süße und künstliche Aromen, die eher an kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke erinnern. Diese Technologie bietet den Endverbrauchern ein authentisches und verbessertes Vaping-Erlebnis zum gleichen Preis. Einige Vertriebspartner haben festgestellt, dass europäische Nutzer, nachdem sie sich an den von Ceramic Coils erzeugten Geschmack gewöhnt haben, oft Schwierigkeiten haben, zum Geschmack von Baumwollwatte-Coils zurückzukehren. 3. Sichtbarer Tankverdampfer: Die Ceramic Coil Technology erreicht eine E- Liquid-Nutzungsrate von 95 %. Dadurch bleiben die E-Liquids im Tank vollständig sichtbar und das Prinzip ?Sicherheit durch Sichtbarkeit" beim Dampfen kommt zum Tragen. Dieses Design erhöht nicht nur die Zufriedenheit der Verbraucher, sondern verleiht dem Gerät auch ein stilvolles und zeitgemäßes Aussehen. iHit Solo: - Typ: Single Ceramic Coil - Podkapazität: °