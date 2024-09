GNW-Adhoc: Taicang-Tag feiert die Vertiefung der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit

^HAMBURG, Deutschland, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Taicang-Tag hat am

Donnerstag in der norddeutschen Metropole Hamburg stattgefunden, und die Teilnehmer betonten die weitreichenden Aussichten für eine fortgesetzte Win-Win- Kooperation zwischen China und Deutschland. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3303/eng) Die rund 800 Quadratkilometer große Nachbarstadt von Shanghai, Taicang, gilt als ?Heimatstadt der deutschen Unternehmen" in China, in der sich über 530 deutsche Unternehmen angesiedelt haben. An dem von der Taicang Industry Zone veranstalteten Taicang-Tag nahmen fast 200 Vertreter aus der chinesischen und deutschen Wirtschaft, Führungskräfte deutscher Unternehmen und Projektbeteiligte teil. Zhai Qian, Minister für Wirtschaft und Handel an der chinesischen Botschaft in Deutschland, stellte fest, dass die Geschichte von Taicang ein perfektes Beispiel dafür ist, dass die chinesisch-deutsche Wirtschafts- und Handelskooperation für beide Seiten ein Gewinn ist. ?Da China die Entwicklung neuer, qualitativ hochwertiger Produktivkräfte beschleunigt, besteht ein erhebliches Potenzial für die Ausweitung der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit in neuen Bereichen wie wissenschaftliche und technologische Innovation, umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung, saubere Energie, Kreislaufwirtschaft und digitale Wirtschaft", so Zhai Qian. Der deutsche Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich sagte in einer Videoansprache, Taicang symbolisiere den Fortschritt der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen und diene als Drehscheibe für die Erkundung neuer wirtschaftlicher Wachstumsmotoren. ?Deutsche Unternehmen haben in Taicang starke Partner gefunden, die sowohl Kompetenz als auch Offenheit für neue Ideen mitbringen", so Michael Schumann, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft. ?Ob in der industriellen Fertigung, im Automobilsektor, in der Umwelttechnologie oder bei den erneuerbaren Energien - das Potenzial für gegenseitigen Nutzen ist immens. Diese Zusammenarbeit fördert nicht nur die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum in beiden Ländern, sondern treibt auch technologische Fortschritte und Innovationen voran, die für die Bewältigung der globalen Herausforderungen unserer Zeit von entscheidender Bedeutung sind", so Schumann. Kersten Janik, Präsident von VAST LLC, dazu: ?Wir sind in Taicang, weil wir glauben, dass es für uns die besten Möglichkeiten bietet, den chinesischen Automobilmarkt zu erschließen." ?Ich habe 1990 zum ersten Mal in China gearbeitet und seitdem die enorme Entwicklung der Industrie und Gesellschaft des Landes miterlebt. Ich schätze diesen Fortschritt sehr und glaube, dass China ein perfekter Partner für Deutschland ist", so Janik. Quelle: Taicang Industry Zone °