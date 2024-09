KaDeWe-Besitzer übernehmen Schweizer Warenhauskette Globus

ZÜRICH/BANGKOK (dpa-AFX) - Der KaDeWe-Besitzer Central Group übernimmt auch die Schweizer Warenhauskette Globus vollständig. Der thailändische Mischkonzern war bereits Teilhaber, zusammen mit der gestrauchelten österreichischen Signa-Gruppe von René Benko. Nun sei das operative Geschäft ganz übernommen worden, teilte die Central Group mit.

Zum Kaufpreis machte sie keine Angaben. Die Immobilien gehören nicht zum neuen Deal, wie die Central Group mitteilte. Sie gehören noch je zur Hälfte Central und Signa.

Der thailändische Konzern hatte von Signa bereits den Betrieb der Warenhäuser KaDeWe in Berlin, Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München übernommen. Für die britische Warenhausgruppe Selfridges steht eine Einigung noch aus.

Globus hat sieben Warenhäuser, unter anderem in Zürich und Genf. Zwei weitere sind im Bau, darunter eines in Basel. Das Wachstum soll vorangetrieben werden, teilte die Central Group mit. Ihr CEO für Europa, André Maeder, bezeichnete dies als Schritt, um das europäische Portfolio der Gruppe zu konsolidieren. Der Chef von Globus bezeichnete die Central Group als loyalen Investor mit gutem Verständnis für das Geschäft./oe/DP/jha