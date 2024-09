LEEF vollzieht Kapitalehöhung

EQS-Media / 30.09.2024 / 11:08 CET/CEST



Potsdam, 30.09.2024 – LEEF vollzieht eine Kapitalerhöhung

Aus dem bestehenden Gesellschafterkreis hat LEEF auf Ebene der Muttergesellschaft, der Leef Holding UG (haftungsbeschränkt) eine Kapitalerhöhung in Höhe von 200.000€ (inkl. Agio) vorgenommen, die unmittelbar in die operative Leef Blattwerk GmbH fließt. Die Maßnahme kommt den Interessen von zwei Gesellschaftern nach, ihre relativen Beteiligungen zu erhöhen. Die der Kapitalerhöhung zugrundeliegende Bewertung ist pre money 11,8 Mio. Euro und führt zu einer post money Bewertung von 12 Mio. Euro für die Muttergesellschaft.

Über LEEF: Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft bietet LEEF Lösungen für Geschirr, Verpackungen und andere Konsumprodukte an und stellt sich mit seinem ganzen unternehmerischen Konzept gegen das zunehmende Greenwashing. Nachhaltigkeit ist kein Argument der Verkaufsförderung, sondern eine Notwendigkeit, um langfristig zu wachsen und ökonomisch erfolgreich zu sein. Natürlich ohne Kinderarbeit und nach international anerkannten ESG/CSR-Grundsätzen, zertifiziert nach SA8000. LEEF zeigt seit Jahren, dass das mit ästhetisch höchst ansprechenden Produkten, professionell sowie in großen Volumen geschehen kann. LEEF verwendet Palmenblätter für die Produktion in Indien, nutzt mit den Blättern ein nativ klimaneutrales Material und vertreibt weltweit.

