'Anpassungsstrategie' für verändertes Klima

BERLIN (dpa-AFX) - Um Deutschland auf die Herausforderungen des Klimawandels vorzubereiten, hat die Bundesregierung die sogenannte Anpassungsstrategie auf den Weg gebracht. "Wir werden mit der Strategie zum ersten Mal überprüfbare und messbare Ziele und Maßnahmen festlegen", erläuterte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) vor Journalisten. Der Entwurf geht nun zur weiteren Beratung an die Bundesländer und die zuständigen Verbände. Das endgültige Strategiepapier soll nach Lemkes Worten noch vor dem Jahresende vom Kabinett beschlossen werden.

Maßnahmenbündel zum Umgang mit Hitze und Hochwasser

Auf über 250 Seiten werden Dutzende Einzelmaßnahmen aufgelistet, wie man die Infrastruktur, die Landwirtschaft und das Gesundheitswesen auf Klimafolgen wie größere Hitze und häufigeres Hochwasser vorbereiten will. Dafür sollen 80 Prozent der Gemeinden und Landkreise bis zum Jahr 2030 über ein Klimaanpassungskonzept verfügen.

Derart quantifizierbare Ziele sind allerdings die Ausnahme; oft bleibt es eher allgemein: So sollen etwa bis zum Jahr 2028 die Auswirkungen des Klimawandels stärker in Raumordnungsplänen berücksichtigt werden. Vorgesehen ist auch, die Anpassungsfähigkeit der Wälder zu stärken, die Begrünung von Städten voranzubringen und die Bevölkerung verstärkt über Hitze-angepasstes Verhalten aufzuklären.

Das neue Gesetz zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, das am 1. Juli in Kraft getreten ist, verpflichtet die Bundesregierung dazu, eine derartige Anpassungsstrategie zu erarbeiten. "Es liegen jetzt zum ersten Mal systematisch erarbeitete Ziele für fast alle zentralen Handlungsfelder der Klimaanpassung vor", sagte Lemke, die von einem "Gemeinschaftsprojekt" aller zuständigen Ministerien sprach. Damit solle Vorsorge für die kommenden Jahrzehnte getroffen werden./ax/DP/ngu