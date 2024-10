dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Nach dem schwachen Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag wieder etwas zulegen. Es zeichnet sich nach dem ungewohnt starken September auch ein freundlicher Oktober-Auftakt ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,35 Prozent höher auf 19.393 Punkte. Damit bleibt der Dax nahe bei der Rekordmarke von knapp 19.492 Punkten. Darüber wartet mit 20.000 Punkten eine runde Tausendermarke. Eine gewisse Hilfe sind die internationalen Vorgaben. In New York hatten es die Leitindizes im Schlussspurt noch ins Plus geschafft und in Japan erholte sich der Nikkei von seinen Vortagsverlusten. Laut der Commerzbank stand US-Notenbank-Präsident Jerome Powell im Fokus. Er habe "mit der Zeit" weitere Zinssenkungen signalisiert und dies trotz seiner Bekräftigung, dass die US-Wirtschaft weiter auf einem starken Fundament stehe.

USA: - GEWINNE - Dank eines Schlussspurts sind die US-Aktienindizes am Montag zum Ende des dritten Quartals höher aus dem Handel gegangen. Dem marktbreiten S&P 500 fehlten bei einem Zuwachs von 0,42 Prozent auf 5.765,14 Punkte nur wenige Zähler bis zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum Handelsschluss mit plus 0,04 Prozent auf 42.330,15 Punkten.

ASIEN: - JAPAN MIT GEWINNEN - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann nach dem sehr schwachen Wochenstart zuletzt rund zwei Prozent. Die positiven Vorgaben aus den US-Aktienmärkten sorgten dort für eine Beruhigung der Lage. In China ruhte der Handel unterdessen zu Beginn der sogenannten Goldenen Woche. Dort hatten die Märkte zuletzt bereits stark von Maßnahmen der Regierung zur Stützung der Konjunktur profitiert.

DAX 19324,93 -0,76% XDAX 19389,94 0,01% EuroSTOXX 50 5000,45 -1,32% Stoxx50 4453,09 -0,93% DJIA 42330,15 0,04% S&P 500 5762,48 0,42% NASDAQ 100 20060,69 0,26%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 134,95 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1141 0,05% USD/Yen 144,34 0,49% Euro/Yen 160,81 0,55%

ROHÖL:

Brent 71,77 0,07 USD WTI 68,23 0,06 USD

/jha/