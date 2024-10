GNW-Adhoc: Sascha Pallenberg und Rikesh Shah leiten Tomorrow.Mobility Congress

^BARCELONA, Spanien, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die vierte Ausgabe von

Tomorrow.Der Mobility World Congress (TMWC), der vom 5. bis 7. November im Gran Via-Veranstaltungsort der Fira de Barcelona stattfindet, bietet ein Kongressprogramm mit über 200 Rednern, das darauf abzielt, die weltweite Einführung neuer nachhaltiger Paradigmen für die städtische Mobilität zu beschleunigen. Zu den Experten, die an den Sitzungen teilnehmen, gehören Sascha Pallenberg, Experte für digitale Transformation, und Rikesh Shah, ehemaliger Leiter von Open Innovation bei Transport for London. Unter dem Motto ?Move Better" (Besser bewegen) wird die TMWC, die gemeinsam von der Fira de Barcelona und EIT Urban Mobility, einer Initiative des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts, einer Einrichtung der Europäischen Union, organisiert wird, 50 Sitzungen zu zehn Schlüsselthemen anbieten, um einen Paradigmenwechsel in der Mobilität zu erreichen: neue Mobilitätsdienste, öffentlicher Verkehr, autonome Mobilität, Logistik auf der letzten Meile, Daten für Mobilität, Mobilitätsinfrastruktur für lebenswerte Räume, emissionsfreie und emissionsarme Mobilität, aktive Mobilität, Verkehrssicherheit und integrative Mobilität. Der Experte für digitale Transformation Sascha Pallenberg wird einer der Hauptredner der TMWC-Ausgabe 2024 sein. Pallenberg ist derzeit Chief Awareness Officer von Aware, einer Nachhaltigkeitsplattform in Deutschland, und war zuvor als Leiter der digitalen Transformation bei der Daimler AG tätig. Er begann seine Karriere als Blogger, gründete Mobilegeeks und setzt sich weiterhin in Blogs und Podcasts für eine nachhaltige digitale Transformation ein. Die zweite Keynote wird von Rikesh Shah gehalten, einem renommierten Experten für Innovationen im öffentlichen Sektor, der derzeit das britische Innovation Procurement Empowerment Centre leitet. Shah arbeitete 22 Jahre lang bei Transport for London (TfL), wo er verschiedene Positionen innehatte, unter anderem die des Leiters für Open Innovation. Er war maßgeblich am Aufbau der ersten offenen Innovationsabteilung von TfL beteiligt, die sich auf die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zur Verbesserung der Verkehrsdienste konzentrierte. Auf der Rednerliste stehen auch Experten von Unternehmen und Institutionen wie Drive Sweden, Mercedes-Benz AG, CARNET, Ontario Vehicle Innovation Network, POLIS network und der Europäischen Kommission, um nur einige zu nennen. Auf dem Weg zu einer neuen urbanen Landschaft Die Veranstaltung wird einen Ausstellungsbereich umfassen und parallel zum Smart City Expo World Congress, dem Gipfel für Städte und intelligente urbane Lösungen, Tomorrow, stattfinden.Building, ein Forum, das sich auf den grünen und digitalen Wandel von Gebäuden und städtischer Infrastruktur konzentriert, und Tomorrow.Blue Economy, die darauf abzielt, das volle Potenzial der Meeresressourcen für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu nutzen. Die Veranstaltungen werden über 1.100 Aussteller, Vertreter von 850 Städten, 700 internationale Experten und über 25.000 Teilnehmer zusammenbringen. Medienvertreter können sich hier (https://registration.firabarcelona.com/?_gl=1*13rxg6y*_gcl_aw*R0NMLjE3MjY0NzU0M zkuRUFJYUlRb2JDaE1JaE5TRmxJYkhpQU1WQXkwR0FCMm9zalduRUFBWUFTQUFFZ0ppR19EX0J3RQ..* _gcl_au*MTc4MjI2OTUwOC4xNzI2NDc1NDMx*_ga*MjA3Njg5MDI1NC4xNzI2NDc1NDMx*_ga_66CH1M YJF1*MTcyNzY5MTg2OC44LjEuMTcyNzY5MTkwOS4xOS4wLjA.*_ga_JGZQKBZBXJ*MTcyNzY5MTg2OC4 4LjEuMTcyNzY5MTkwOS4xOS4wLjA.#/en_GB/J078024/WEB/PRESS) anmelden Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Salvador Bilurbina E-Mail: sbilurbina@firabarcelona.com Telefon: +34628162674 Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/515bf86c-c3c9-49fb-b1f6- 667d1d4d83b5 °