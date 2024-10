INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx drehen ins Minus - Nahost-Sorgen belasten

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts im Nahen Osten hat am Dienstag die wichtigsten europäischen Aktien-Indizes ins Minus drehen lassen. Zuletzt fiel der deutsche Leitindex Dax um 0,27 Prozent. Für sein europäisches Pendant, den EuroStoxx 50 , ging es um 0,70 Prozent nach unten.

Nach Angaben eines hochrangigen Beamten des Weißen Hauses haben die USA Hinweise darauf, dass der Iran in Kürze einen Raketenangriff auf Israel durchführen will. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Vereinigten Staaten unterstützen aktiv die Vorbereitungen zur Verteidigung Israels gegen einen solchen Angriff, der schwerwiegende Folgen für den Iran haben würde, sagte der Beamte demnach weiter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Die Warnung erfolgte, nachdem die israelischen Streitkräfte gegen die von Teheran unterstützte Hisbollah in den Südlibanon vorgerückt waren.