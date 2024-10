Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur elektronischen Patientenakte

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur elektronischen Patientenakte:

""Bei allen Vorteilen, die die ePA bringen soll, gibt es auch nachvollziehbare Gründe, sie nicht oder nur eingeschränkt nutzen zu wollen - etwa, wenn es um sensible Themen wie psychische Krankheiten oder Schwangerschaftsabbrüche geht, über die nicht jeder Arzt oder Therapeut Bescheid wissen muss. Auch beim Datenschutz gibt es berechtigte Bedenken. Die Patientendaten werden nicht vollständig anonymisiert, sondern nur pseudonymisiert gespeichert und können an Forschungseinrichtungen weitergegeben werden, wenn dem nicht widersprochen wird. (.) Bis die ePA kommt, bleibt nicht mehr viel Zeit, sich mit diesen Aspekten auseinanderzusetzen und sich eine Meinung zu bilden: (.) Einen Anstoß dazu kann die Informationskampagne des Gesundheitsministeriums geben. Die kommt gut vier Monate, bevor die ePA für alle kommt, gerade noch rechtzeitig. Unabhängig davon sollte es aber im eigenen Interesse aller sein, sich damit zu befassen, was mit den Daten passiert."/yyzz/DP/he