SFS übernimmt führenden slowenischen Vertriebspartner in der Bauindustrie



01.10.2024 / 06:20 CET/CEST





Die SFS Group hat per 1. Oktober 2024 EPRO D.O.O. akquiriert. EPRO ist ein führender, langjähriger Vertriebspartner hochwertiger Produkte für Anwendungen an der Gebäudehülle in Slowenien. Mit dieser Übernahme stärkt SFS die Marktpräsenz im adriatischen Raum.

