SPD will mehr Migranten für öffentliche Jobs interessieren

KIEL/BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will Migrantinnen und Migranten verstärkt für Jobs im öffentlichen Dienst interessieren - aber keine Migranten-Quote. Das sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in Kiel. Auf die Frage, ob durch verstärkte Einbindung von Migranten in den öffentlichen Dienst Deutsche ohne Migrationshintergrund nicht diskriminiert würden, sagte Mützenich: "Es geht nicht um Diskriminierung." Die Ansprache, zum Beispiel von Polizistinnen und Polizisten gegenüber den zugewanderten, meistens jungen Leuten, sei wichtig - auch um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Mützenich stellte klar: "Dabei geht es eben nicht um eine Quote." Zuvor hatte die "Bild" berichtet./bw/DP/ngu