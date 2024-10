EQS-News: EVN AG: EVN Investor Webcast 2024: Umfangreiche Informationen für Investor*innen und Analyst*innen

EQS-News: EVN AG / Schlagwort(e): Sonstiges

EVN AG: EVN Investor Webcast 2024: Umfangreiche Informationen für Investor*innen und Analyst*innen



Die Vorstände der EVN – Stefan Szyszkowitz, CEO, Alexandra Wittmann, CFO und Stefan Stallinger, CTO, – haben heute in einem Webcast vor institutionellen Investor*innen und Analyst*innen ein Update zur Strategie 2030, zum Investitionsprogramm sowie zu den mittelfristigen finanziellen Ambitionen auf Segment- und Konzernebene gegeben.

Der Klimawandel und seine Auswirkungen verändern die Rahmenbedingungen für die gesamte Energiewirtschaft grundlegend. Vor diesem Hintergrund hat die EVN ihr ambitioniertes Investitionsprogramm neuerlich erhöht und wird bis 2030 jährlich 900 Mio. Euro investieren. Schwerpunkte sind dabei der Ausbau der Netzinfrastruktur, der erneuerbaren Erzeugung (vor allem in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik) sowie der Trinkwasserversorgung. Die EVN möchte zudem in neuen Geschäftsfeldern weiter wachsen wie z. B. in den Bereichen Ladeinfrastruktur für E-Mobilität oder Dienstleistungen für erneuerbare Energiegemeinschaften. Zudem arbeitet die EVN an neuen, innovativen Geschäftsmodellen wie der Bewirtschaftung von Großbatteriespeichern.

