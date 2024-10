EQS-News: La Française: BERTILLE KNUCKEY WIRD AKTIENFONDSMANAGERIN - EUROPA BEI CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

La Française: BERTILLE KNUCKEY WIRD AKTIENFONDSMANAGERIN - EUROPA BEI CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT



Paris, 2. Oktober 2024: Crédit Mutuel Asset Management, eine Tochtergesellschaft von La Française, der multi-spezialisierten Asset-Management-Sparte von Crédit Mutuel Alliance Fédérale, gibt mit Wirkung vom 5. September die Ernennung von Bertille Knuckey zum Equity Fund Manager - Europe bekannt. Bertille Knuckey wird Teil des Teams unter der Leitung von Caroline Lamy, Director of Equities bei Crédit Mutuel Asset Management.

„Bertille stellt sich einer neuen Herausforderung. Als Mitglied des europäischen Aktienteams von Crédit Mutuel Asset Management wird sie hauptsächlich Themenportfolios managen. Dabei wird sie sich auf verschiedene Sektoren spezialisieren, darunter Energie, erneuerbare Energien und Versorger, die allesamt für einen erfolgreichen ökologischen Übergang unerlässlich sind. Mit der Unterstützung des Teams für extra-finanzielles Research wird Bertille ihre bisherigen Erfahrungen im Bereich des verantwortungsbewussten Investierens nutzen können, um extra-finanzielle Kriterien stärker in die von ihr gemanagten Portfolios zu integrieren“, sagt Caroline Lamy.

Bertille Knuckey: Equity Fund Manager - Europe, Crédit Mutuel Asset Management (39 Jahre).

Bertille Knuckey hat 14 Jahre Erfahrung im Investmentbereich. Sie begann ihre Karriere 2010 bei F&C Asset Management (jetzt Teil von Columbia Threadneedle Investments) im Bereich Governance & Sustainable Investment, wo sie sich auf den Lebensmittel- und Agrarsektor in Europa, Afrika und dem Nahen Osten spezialisierte. Danach hatte sie eine ähnliche Position bei La Financière de l'Echiquier inne. Im Mai 2015 wechselte sie zu Sycomore Asset Management als Portfoliomanagerin, spezialisiert auf europäische Aktien, und als Leiterin des Bereichs Sustainable and Responsible Investment.

Seit 2019 ist Bertille Knuckey Mitglied der Kommission für Klima und nachhaltige Finanzen, die von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) eingerichtet wurde. Zuvor war sie Direktorin (2017 bis 2024) und Vizepräsidentin (2019 bis 2024) des französischen Forums für nachhaltige Investitionen (FIR).

Bertille Knuckey hat einen Master of Science in International Political Economy von der London School of Economics and Political Science (LSE), einen Master in Environment, Sustainable Development and Risk von Sciences Po Paris (IEP) und einen Bachelor of Arts in European Studies vom King's College London. Sie verfügt über ein CFA UK Level 4-Zertifikat in Investment Management.



Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

Bianca.Tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com

Dolphinvest Communications

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

Über La Française

Die La Française Gruppe bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- undNachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Unsere Multi-Spezialisten-Architektur ermöglicht es unseren Fondsmanagern, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, wofür sie sich jeweils in ihrem Spezialgebiet begeistern.

Unser Anteilseigner, die Crédit Mutuel Alliance Fédérale, eine Genossenschaftsgruppe und die erste „Banque à Mission“, ist der Anker für unser Engagement und unsere verantwortungsvollen Investments. Unsere Teams haben in vielen ESG-Aspekten Spitzenkompetenz entwickelt, die in sämtliche unserer Geschäftsaktivitäten und Analysen einfließt.

Unser partnerschaftlicher Ansatz in der Kundenbeziehung und die Kreativität unserer Teams stellen den Kunden in den Mittelpunkt und ermöglichen die Entwicklung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, die auf die Anlagebedürfnisse und Zeithorizonte unserer Kunden zugeschnitten sind.

Die La Française Gruppe ist die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mit einem verwalteten Vermögen von 152 Milliarden Euro (30.06.2024) sind wir ein wichtiger Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung in Frankreich und Europa. Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sind wir in zehn Ländern tätig, arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und sind dicht an den Märkten, in die wir investieren. Unsere Fachkompetenz umfassen börsennotierte und nicht-börsennotierte Vermögenswerte, einschließlich Immobilien.

Weitere Informationen unter la-francaise.com

Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist eine der führenden Banken Frankreichs mit mehr als 77.000 Mitarbeitern, die mehr als 31 Millionen Kunden betreuen, und die erste Bank, die den Status eines missionsorientierten Unternehmens erhielt. Über ihre 4.300 Filialen bietet sie Privatpersonen, Freiberuflern und Unternehmen jeder Größe ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale besteht aus den folgenden Crédit-Mutuel-Verbünden: Centre Est Europe (Straßburg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique and Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) und Nord Europe (Lille).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale umfasst auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.

Weitere Informationen unter creditmutuelalliancefederale.fr

Disclaimer

Herausgegeben von La Française AM Finance Services, mit eingetragenem Sitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich. Sie wird von der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) als Wertpapierdienstleistungsunternehmen unter der Nummer 18673 X reguliert und ist eine Tochtergesellschaft der La Française.

Crédit Mutuel Asset Management: 4, rue Gaillon 75002 Paris ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der AMF unter der Nummer GP 97.138 zugelassen ist. Société Anonyme mit einem Kapital von 3871680 €, RCS Paris n° 388.555.021, Crédit Mutuel Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

