24 Tunesier in Heimatland ausgeflogen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutschland hat 24 Tunesier per Flugzeug in ihr Heimatland abgeschoben. Das teilte das bayerische Innenministerium mit, dass die Federführung bei der Maßnahme hatte. 22 der 24 Tunesier hatten sich zuletzt in Bayern aufgehalten.

Von den 22 Personen in bayerischer Obhut seien 16 verurteilte Straftäter gewesen. Ihnen wurden Delikte wie Diebstahl, Hausfriedensbruch, Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, vorsätzliche und gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Unterschlagung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt.

Sie seien vom Flughafen Frankfurt nach Enfidha in Tunesien geflogen worden. "Wir forcieren unsere Bemühungen, insbesondere Straftäter nach Tunesien abzuschieben", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU)./dm/DP/he