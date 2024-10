Aktien Asien/Pazifik: Uneinheitlich - China-Börsen geschlossen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag keine einheitliche Tendenz verzeichnet. Während sich die Tokioter Börse von ihren klaren Vortagesverlusten erholte, kam es in Hongkong zu Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally. Kaum verändert präsentierte sich hingegen der Handelsplatz in Sydney. Die Börsen in Festland-China blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Der Tokioter Nikkei 225 schloss 1,97 Prozent höher bei 38.552,06 Punkten. Zuvor hatte der neue Premierminister Shigeru Ishiba betont, dass die japanische Wirtschaft noch nicht bereit für eine weitere Zinserhöhung sei. Der Yen fiel zum US-Dollar in der Folge auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat.

In der Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte der Hang-Seng-Index zuletzt 1,3 Prozent auf 22.157,21 Zähler ein. Offenbar hätten die Anleger die 13-tägige Kursrally nicht fortsetzen und stattdessen Gewinne realisieren wollen, hieß es aus dem Handel. Auslöser der Gewinnsträhne war der Optimismus über Maßnahmen zur Ankurbelung der chinesischen Wirtschaft. Die Aktienmärkte auf dem chinesischen Festland bleiben in der "Goldenen Woche" bis einschließlich Freitag geschlossen.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 legte um 0,09 Prozent auf 8.205,20 Punkte zu./edh/jha/