Fast zwei Drittel der Deutschen erwägen Kauf eines chinesischen Autos

Einer repräsentativen Umfrage des Automobilclubs ADAC zufolge könnten sich immer mehr Deutsche den Kauf einer chinesischen Automarke vorstellen.

Dies berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag vorab. Demnach gaben 59 Prozent der Befragten an, dass für sie der Kauf eines chinesischen Autos prinzipiell in Frage käme. Vor allem unter jüngeren Autofahrern gibt es laut der Umfrage wenig Skepsis gegenüber chinesischen Marken. 74 Prozent der 30- bis 39-Jährigen und 72 Prozent der 18- bis 29-Jährigen könnten sich den Kauf eines Autos eines chinesischen Herstellers vorstellen.

Bei den über 70-Jährigen sind es dagegen nur 31 Prozent. Bei vollelektrischen Pkws könnten sich der Umfrage zufolge sogar 80 Prozent der Befragten den Kauf eines chinesischen Autos vorstellen. Als Hauptgrund für den Kauf einer chinesischen Automarke gaben die Befragten vor allem den günstigen Preis an. 83 Prozent der Befragten nannten diesen als Kaufargument, gefolgt von der innovativen Technologie (55 Prozent) und dem ansprechenden Design (37 Prozent). Für die Umfrage hatte die ADAC Markt- und Meinungsforschung im Juli 1079 Autofahrer mit Hauptwohnsitz in Deutschland ab 18 Jahren befragt.