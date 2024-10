Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax rutscht unter 19.000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Freitag mit moderaten Kursabschlägen in den Handel gestartet. In den ersten Minuten sank der deutsche Leitindex um 0,19 Prozent auf 18.979,55 Punkte. Damit setzte er seine Verlustserie fort und rutschte unter die 19.000-Punkte-Marke, die er vor gut zwei Wochen erstmals geknackt hatte.

Für die laufende Woche zeichnet sich ein Minus von 2,5 Prozent ab. Angesichts des anstehenden US-Arbeitsmarktberichts und der weiter angespannten Lage im Nahen Osten bleiben die Anleger vorsichtig. Vor einer Woche hatte der Dax mit knapp 19.492 Punkten ein Rekordhoch erreicht.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitagmorgen um 0,03 Prozent auf 26.582,76 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 0,1 Prozent nach unten./gl/jha/