dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil zum Wochenausklang

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Anleger müssen sich am Freitag beim Dax weiter mit der Marke von 19.000 Punkten auseinandersetzen. Indikationen deuten bei wenig Bewegung darauf hin, dass der Leitindex knapp darüber bleibt. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte niedriger auf 19.009 Punkte. Entscheidend, wo es die Märkte im Laufe des Tages hintreibt, könnte der am Nachmittag erwartete Arbeitsmarktbericht aus den USA werden. Investoren scheuen das Risiko wegen der zugespitzten Lage in Nahost.

USA: - ETWAS SCHWÄCHER - Eine drohende Verschärfung der Nahost-Krise hat am Donnerstag die Anleger am US-Aktienmarkt verunsichert. Der Handel war in den ersten Stunden geprägt von hoher Nervosität. Später beruhigten sich die Gemüter etwas. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel 0,44 Prozent schwächer auf 42.011,59 Punkten. Die Lage im Nahen Osten droht sich weiter zu verschlimmern. Die US-Regierung ist mit Israel über eine Reaktion auf den iranischen Raketenangriff im Gespräch. US-Präsident Joe Biden hatte zuvor gesagt, dass die USA über ihre Haltung zu einem möglichen israelischen Angriff auf iranische Ölanlagen diskutieren. Die Ölpreise zogen daraufhin deutlich an.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenschluss überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 baute die Gewinne vom Vortag zuletzt um 0,3 Prozent aus. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es für den Hang Seng nach den Verlusten am Vortag am Freitag noch deutlicher um 1,8 Prozent nach oben. In China ruhte der Handel zum Abschluss der "Goldenen Woche" noch.

DAX 19015,41 -0,78% XDAX 18993,61 -0,81% EuroSTOXX 50 4921,33 -0,85% Stoxx50 4416,82 -0,84% DJIA 42011,59 -0,44% S&P 500 5699,94 -0,17% NASDAQ 100 19793,34 -0,05%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 134,53 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1029 -0,04% USD/Yen 146,22 -0,48% Euro/Yen 161,27 -0,52%

ROHÖL:

Brent 77,51 -0,11 USD WTI 73,63 -0,08 USD

/jha/