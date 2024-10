Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu TV-Duell/USA

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu TV-Duell/USA:

"Oh ja, die politische Kultur dieser ältesten Demokratie der Neuzeit ist in miserablem Zustand. Besonders beunruhigend: der Auftritt von J. D. Vance. Der Republikaner bewies einmal mehr seine Wandelbarkeit. Vom Trump-Kritiker hat er sich zu dessen ergebenem Unterstützer gemausert. Vielleicht aus Kalkül, weil er hier die Karrierechancen sah. Vielleicht aber auch aus Überzeugung. Vergleicht man die bisherigen Wahlkampfauftritte mit oft schrillen Propagandalügen mit dem weichgespülten TV-Auftritt, scheinen hier jedenfalls zwei je komplett unterschiedliche Vance-Varianten auf der Bühne zu stehen. Wofür der 40-Jährige wirklich steht? Man kann es schlicht nicht sagen. Und er ist nicht der einzige Republikaner, der mit Rückgratlosigkeit politisch aufstieg. Daher: Auch wenn Trump am 5. November geschlagen werden sollte, droht sein Erbe fortzuwirken."/yyzz/DP/he